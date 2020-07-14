Глава Минтруда напомнил об ответственности за заявки на 42 500

Биржан Нурымбетов попросил обращаться за выплатой только тех граждан, которые действительно потеряли работу, как это во время ЧП,

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов призвал казахстанцев подавать заявления на 42 500 тенге только в случае реальной потери работы во время карантина, передает корреспондент zakon.kz.

42 500 могут получать наемные работники, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, которые действительно работали, получали доходы, но потеряли источники заработка в связи с ограничениями, связанными с пандемией. Поэтому, если нет таких условий, конечно же, убедительная просьба и совет не пытаться получить данную социальную выплату. Да, это ответственность. На этот раз на портале будет небольшая запись внизу, где каждый человек должен будет прочитать и, нажав на галочку, подтвердить, что он действительно работал до последнего момента и потерял доход в связи с ограничениями и берет на себя ответственность за предоставление достоверных данных, - сказал Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что в данном вопросе необходима самодисциплина и четкое соблюдение правил гражданами.

Я всегда говорил, что это социально ориентированная выплата и поэтому определенных гонений или юридических преследований, претензий, наверное, к простым людям мы и не стали бы делать. Поэтому, если не имеете права, желательно не подавать заявление, не стоит, - добавил министр.

По его словам, заявление на выплату не стоит подавать гражданам, которые официально не работают. Он рекомендовал таким гражданам обратиться в Центры занятости для получения работы. Кроме того, зарегистрироваться в качестве безработного, чтобы получить законную социальную выплату, которую называют пособием по безработице.

В прошлый раз, к сожалению, такие лица подавали (заявки - прим.). Подавали и платили ЕСП, заявляли, что неформально заняты или же подавали заявки, указав БИН работодателя, у которого работали полгода назад, поэтому таким гражданам тоже не советуем подавать заявление на 42 500, - привел пример глава Минтруда.

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