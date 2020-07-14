Только за последние несколько недель экологи выявили десятки подобных случаев.

Алматинские экологи требуют ужесточить наказание за кражу чернозема. В противном случае все может обернуться экологической катастрофой. Борцы за окружающую среду обеспокоены тем, что в предгорных районах люди продолжают воровать почву и безжалостно истреблять деревья, передает zakon.kz.

По сообщению AlmatyTV, за последние несколько недель экологи выявили десятки подобных случаев. Фактами вандализма уже заинтересовались правоохранительные органы.

Реагируют нарушители конечно по-разному. Кто-то начинает размахивать руками, угрожать, кто-то просто притворяется, что они не знали о незаконности своих действий, просят никуда не выкладывать. В целом, реакция очень негативная, ужасно, что они ко всему этому привлекают еще и детей, и с детства приучают детей к тому, что воровство и порча природного богатства - это нормально, - говорит эко-активист Ася Гейдт.

Эко-активисты регулярно инспектируют предгорные районы. Есть факты, говорят они, когда были безжалостно истреблены целые яблоневые сады. Экологи призывают власти наказывать нарушителей со всей строгостью. Ведь, если не прекратить кражу чернозема сейчас, то городу могут грозить сели и оползни, считают специалисты. И за все это только штраф - до 50 месячных расчетных показателей.

Это большая проблема для Алматы, потому что там, где снимают чернозем, в дальнейшем может сойти оползень. Потому что они доходят до глины, а глина набухает, и она ее не испаряет и в случае землетрясения и каких-то паводков, эти склоны могут съехать на близлежащие поселки, районы и будет очень большая катастрофа, - говорит эколог Тимур Елеусизов.

Выяснилось, что большую часть чернозема продают на стихийных рынках. За одну машину свежей почвы можно выручить несколько десятков тысяч тенге.

По алгоритму назначается специальная экспертиза, которая устанавливает факт порчи земли, после этого устанавливается по делу окончательное решение. Были в прошлом году прецеденты, когда было уголовное наказание по статье 188 УК РК, - сообщила официальный представитель городского Департамента полиции Салтанат Азирбек.

По мнению экологов, именно уголовное наказание может повлиять на любителей красть чернозем. Только так, по их мнению, можно остановить уничтожение садов и плодородной почвы.

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