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В Караганде от коронавируса умерла беременная женщина

Мать и ее ребенка врачам спасти не удалось.

Фото : inbusiness.kz15 июля 2020, 09:28

В Караганде от коронавируса умерла беременная женщина. Вирус она подхватила на 22-й неделе беременности, передает zakon.kz.

Телеканал "Astana" сообщает, что 33-летнюю женщину сразу направили в стационар для наблюдения и лечения. Однако заболевание осложнилось и пациентка 10 дней провела в реанимации. В Управлениии здравоохранения области отмечают, что в больнице были все необходимые лекарства, но спасти мать и ее ребенка не удалось.

Число зараженных в Казахстане превысило 63 тысячи человек. На сегодня в стране зарегистрировали 1759 человек, которые заразились коронавирусом.


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