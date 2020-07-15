В Туркестанской области водитель сбил двух человек и скрылся

Его задержали.

В Туркестанской области задержали водителя, который сбил двух человек и скрылся с места аварии, передает zakon.kz.

Сегодня, 15 июля, стало известно, что житель Шардаринского района позвонил в полицию и рассказал, что на трассе Шымкент-Самара произошло ДТП. Выяснилось, что мужчина и его напарник чинили на обочине автобус. В это время проезжал грузовик. Он столкнулся с автобусом, наехал на мужчин и скрылся. В результате звонивший в полицию человек получил легкие телесные повреждения, а его напарник погиб.

Полиция начала досудебное расследование по статьям "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и "Оставление места ДТП".

Грузовик, сбивший людей, нашли в одной из авторемонтных мастерских Сайрамского района. Водителем грузовика оказался житель Сайрамского района.

В ходе следствия, мужчина признался в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, и оставлении места ДТП, - говорится в сообщении полиции Туркестанской области.

Подозреваемый взят под стражу, грузовик водворили на штрафстоянку. По данному факту назначены соответствующие экспертизы.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. Также водителям следует соблюдать дистанцию, не превышать скорость, а также не покидать места ДТП.

Если вы стали участником или очевидцем ДТП звоните в полицию по номеру 102, просят в Департаменте полиции.

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