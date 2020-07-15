Как долго Казахстан будет получать гуманитарную помощь

Правительством организовано несколько бортов самолетов для доставки наиболее востребованных лекарств в амбулаторной сети.

Гуманитарная помощь в Казахстан с лекарствами будет оказываться до конца июля, сообщила на брифинге вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz.

Правительством организовано несколько самолетов для доставки наиболее востребованных лекарств в амбулаторной сети. Мы определили перечень из 21 наименования. Это жаропонижающие средства, противовирусные средства, — напомнила Бюрабекова.

По ее словам, было проведено совещание с оптовыми дистрибьюторами и отечественными производителями на уровне заместителя премьер-министра Казахстана.

Была достигнута договоренность, что несколькими рейсами в течение недели, до конца июля, мы будем завозить месячную потребность препаратов для обеспечения розничной сети. Уже два борта из РФ прибыли в прошлую субботу. Было завезено более 3 млн упаковок лекарственных средств, — сообщила вице-министр.

Она добавила, что все эти лекарственные средства были равномерно распределены между регионами и тремя крупными городами, проведена ускоренная процедура их сертификации и в настоящее время они поступают в сеть.

Кроме того, сегодня вылетает рейс из Индии, где также будут завезены лекарственные средства для помощи. Плюс завтра и после завтра два борта поедут за необходимыми препаратами для создания резерва, — отметила Бюрабекова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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