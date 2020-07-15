Казахстан намерен отправить ИВЛ-аппараты в Таджикистан

Это будут отечественные портативные аппараты, используемые в машинах скорой помощи.

Фото : pikabu.ru

Казахстан готовится оказать гуманитарную помощь Таджикистану в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz. В настоящее время все страны помогают друг другу, и нашей стране оказывают гуманитарную помощь другие страны. Правительством Казахстана рассматривается вопрос об оказании гуманитарной помощи Таджикистану в виде портативных ИВЛ аппаратов к концу года. Хочется отметить, что эти ИВЛ-аппараты портативные, используются для транспортировки пациентов в каретах скорой помощи, - сообщила Людмила Бюрабекова на брифинг в СЦК. Она отметила, что такие аппараты производятся в Акмолинской области. Помимо портативных ИВЛ-аппаратов, компания планирует производить и стационарные ИВЛ-аппараты. Совместно с турецкой компанией это производство будет налажено уже в ближайшее время. До конца текущего года покроют всю необходимую потребность в ИВЛ-аппаратах как стационарных, так и портативных, которые необходимы для наших больниц, - добавила вице-министр здравоохранения.

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