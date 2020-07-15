В МИД прокомментировали сообщение КНР о смертельной пневмонии в Казахстане

По результатам переговоров обе стороны подчеркнули важность объективного информационного сопровождения противоэпидемиологической деятельности.

После публикации в КНР новости о смертельной пневмонии в Казахстане был проведен разговор и даны необходимые разъяснения, сообщил на брифинге вице-министр иностранных дел Ержан Ашикбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы работаем с нашими партнерами, в том числе с посольством Китая в Казахстане. Незамедлительно после выхода этой новости был организован телефонный разговор нового министра здравоохранения с послом, в ходе которого все точки над i были расставлены. Были даны необходимые разъяснения по тому, как ведется эта статистика, — сообщил Ашикбаев на брифинге в службе центральных коммуникаций.

На брифинге добавили, что в результате переговоров обе стороны, и казахстанская, и китайская подчеркнули важность объективного информационного сопровождения противоэпидемиологической деятельности и недопустимость вольной интерпретации информационных источников о пневмонии в Казахстане.

Посольство Китая по итогам этого разговора внесло соответствующие поправки в ту информацию, которую оно распространяло среди своих граждан, - отметил вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Сулан

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