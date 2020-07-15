Минздрав изменил предельные цены на лекарства

Цены на некоторые препараты существенно изменились.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 11 июля 2020 года внес изменения в приказ от 15 июля 2019 года "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации", передает zakon.kz.

Судя по всему, изменения на цены внесены в связи с новыми поставками лекарственных препаратов. Некоторые существенно изменились.

Мы сравнили стоимость некоторых препаратов наиболее востребованных сейчас.

Предельная цена на Аскорбиновую кислоту (витамин С в таблетках, драже) установлена для розничной продажи от 64,44 до 294 тенге (не изменилась), раствор для инъекций – 372,94 (было 367 тенге) – 1045 тенге, в зависимости от упаковки и производителя.

Цена Арбидола по-прежнему варьируется от 2 123 до 4 040 тенге.

Цена на Азитромицин несколько повысилась. Сейчас она установлена в пределах 1162 - 4835 тенге, в прежнем списке 1083 - 4305 тенге.

Стоимость Ацетилсалициловой кислоты (Аспирин) в таблетках претерпела незначительные изменения - от 49,95 (49) до 128, 48 (128) тенге, Антигриппин стоил в пределах 347 – 696 тенге за 10 таблеток, сейчас цена установлена в 388,23 – 412,61 тенге.

Цена на Анальгин в таблетках почти не изменилась: от 85,65 (87) до 149,95 (149) тенге.

Цена на таблетки АЦЦ от кашля заметно изменилась в сторону снижения. Сейчас она установлена в пределах 348,65 - 942,23 за 20 таблеток. В прежней версии приказа она была от 1350 до 6120 тенге.

Цена на Бромгексин в таблетках от 145,25 (145) до 1085 тенге.

Парацетамол в таблетках (10 штук) от 35,54 – 128,45 тенге (33,35 тенге до 128 тенге).

Стоимость Ибупрофена составляет незначительно повысилась от 106,32 (было 99,81) – 866,62 тенге за 20 таблеток.

Заметно изменились цены на Ингавирин. Согласно приказу они составляют 640,36 тенге за упаковку. Прежняя цена составляла 3 078 - 5 640 тенге.

Стоимость Кардиомагнила утверждена в пределах 298 - 909,71 тенге (в зависимости от упаковки и производителя).

Цена на Клексан (раствор для инъекций) также претерпела существенные изменения и сейчас колеблется от 167,33 (2 ампулы) до 933 тенге (10 ампул). Ранее указывалась стоимость от 7 167 до 33 933 тенге. Минимальная стоимость таблетки Ксарелто, необходимых для разжижения крови по новому списку составляет 103,51 - 723,34 тенге за 28 таблеток, также есть упаковка в 100 таблеток стоимостью 530,62 тенге.

Ранее в предельных ценах была указана стоимость в 310 - 775 тенге. Между тем в аптеках его стоимость доходила до 42 тысяч тенге.

Цена на Преднизолон в таблеткахнемного выросла: 576,37 – 941,84 тенге (377,5-576,37 тенге),а вот раствор для инъекций напротив подешевел - 202,32 – 898,73 тенге (827,5-1203 тенге).

Стоимость на Сумамед утверждена в пределах 560,88 – 6 632 тенге (в зависимости от производителя, продается в виде таблеток и порошка). Ранее цена составляла 2 502 - 10 550 тенге.

Цена на Тамифлю тоже претерпела существенные изменения. Сейчас она утверждена в 856,97 тенге за 10 таблеток, раньше была указана предельная стоимость в 9 993 тенге.

Цефтриаксон (порошок для приготовления раствора для инъекций) стоит 127,5 - 395 тенге за ампулу, ранее максимальная стоимость была в 5 324 тенге за ампулу (в зависимости от дозировки и производителя).

Полный список лекарств и цены на них смотрите здесь.

Всего в списке 6478 препаратов, ранее в него входило 6191 наименование.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, в Казахстане возник ажиотаж с лекарствами, применяемыми при лечении от коронавирусной инфекции. Некоторое время в аптеках невозможно было найти жаропонижающие и антивирусные препараты.

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