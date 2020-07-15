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Опубликованы имена 42 медработников, награжденных посмертно

За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга.

Фото : newsler.ru15 июля 2020, 16:37

Касым-Жомарт Токаев постановил посмертно наградить казахстанских медработников за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга. Zakon.kz публикует их имена.

1. Высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" присвоили:

Исаеву Олегу Николаевичу (посмертно) – заведующему отделением ГКП "Кокшетауская городская многопрофильная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Козбагарову Калихану Есбосыновичу (посмертно) – главному врачу ГКП "Областная клиническая инфекционная больница", Актюбинская область.

2. За образцовое исполнение служебного долга, самоотверженный труд по охране здоровья граждан наградить:

орденом "Барыс" І степени:

Арымбаева Даулета Амирбековича (посмертно) – заместителя главного врача Жамбылского областного центра фтизиопульмонологии

Тажденову Агзипу Насыровну (посмертно)– заведующего отделом ГКП "Городская поликлиника № 1", город Шымкент;

орденом "Барыс" ІІ степени:

Баймухамбетова Кайрата Кажимановича (посмертно) – руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области

Буланова Бекжана Серикбосыновича (посмертно) – заведующего отделением Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей"

Кыргызалиеву Эльмиру Каленовну (посмертно) – врача ТОО "Алмаз Медикал Групп", Жамбылская область

Мукатаева Айдара Джанбырбаевича (посмертно) – главного врача Шуйской центральной районной больницы Жамбылской области;

орденом "Барыс" ІІІ степени:

Демесинову Алмагуль Кайденовну (посмертно) – фельдшера Атырауской областной станции скорой медицинской помощи

Садиева Орынбасара Алипбековича (посмертно) – врача ГКП "Городская больница № 2", город Шымкент;

орденом "Парасат":

Абдикулову Мариям Кабылбековну (посмертно) – заведующего отделом ГКП "Городская клиническая больница № 1", город Шымкент

Абенову Гаухар Оразбековну (посмертно) – главную медицинскую сестру Кызылординской многопрофильной областной детской больницы

Айжигитова Бакбергена Сагымкожаевича (посмертно) – главного специалиста Бухар-Жырауского районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области

Кожагалиева Олжабая Мусаиповича (посмертно) – врача ГКП "Многопрофильный медицинский центр" акимата города Нур-Султана

Лошманову Ольгу Васильевну (посмертно) – участковую медицинскую сестру Павлодарского областного Центра психического здоровья;

орденом "Құрмет":

Айсауытова Болатбека Накибаевича (посмертно) – врача РГП "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М.Айкимбаева"

Алашбаева Бегалидина Байжоновича (посмертно) – врача Центральной районной больницы поселка Узынагаш Алматинской области

Альмаханову Кафизу Батырхановну (посмертно) – старшую медицинскую сестру ГКП "Городская поликлиника № 8", город Шымкент

Ауельбаева Тимура Айдархановича (посмертно) – фельдшера ГКП "Станция скорой медицинской помощи", город Шымкент

Байгабулову Сауле Олжабаевну (посмертно) – среднего медицинского персонала ГКП "Егиндыкольская районная больница" Акмолинской области

Байкулова Серика Бектурсуновича (посмертно) – водителя ГКП "Станция скорой медицинской помощи" города Алматы

Байменову Гаухар Аштаевну (посмертно) – старшую медицинскую сестру ГКП "Городская клиническая больница № 1", город Шымкент

Баркибаеву Нургуль Рамазановну (посмертно) – врача Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей"

Даулетова Жумабека Багитовича (посмертно) – инфекциониста Атырауской областной больницы № 2

Егеубая Кулая (посмертно) – среднего медицинского работника Байганинской районной больницы Актюбинской области

Жубатканова Коныса Аманшаулы (посмертно) – врача Казалинской межрайонной больницы Кызылординской области

Жумагазиева Искендира Жиенбаевича (посмертно) – врача Казалинской межрайонной больницы Кызылординской области

Зикирия Айнуру Нурлановну (посмертно) – медицинскую сестру Кызылординской многопрофильной областной детской больницы

Курекбаева Бауыржана Ордабековича (посмертно) – врача ГКП "Городской диагностический центр", город Шымкент

Макарову Тамару Георгиевну (посмертно) – младшего медицинского персонала КГП "Узункольская районная больница" Костанайской области

Малибекова Жанибека Жумашевича (посмертно) – заведующего отделом ГКП "Городская клиническая больница № 1", город Шымкент

Мамаева Хасыма Махмудовича (посмертно) – врача ГКП "Городской диагностический центр", город Шымкент

Меркуленко Владимира Павловича (посмертно) – санитара Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии города Семея

Мукашеву Айгерим Какимовну (посмертно) – младшего медицинского персонала КГП "Поликлиника № 3" города Экибастуза

Мусабекова Мухамедхана Алтынкановича (посмертно) - офтальмолога КГП "Кокпектинская районная больница" Восточно-Казахстанской области

Новоселову Елену Анатольевну (посмертно) – медицинскую сестру школы № 9 КГП "Житикаринская районная больница" Костанайской области

Папузину Елену Яковлевну (посмертно) – секретаря Атырауского областного кардиологического центра

Сейткасимова Мырзахана Кулбаевича (посмертно) – водителя ГКП "Станция скорой медицинской помощи" города Алматы

Султангалиева Гадлета Мамбетжановича (посмертно) – врача Атырауской областной больницы

Тусунбаеву Фариду Кайсеновну (посмертно) – врача КГП "Поликлиника № 4 города Семей" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Шарипову Гульбаршин Хасеновну (посмертно) – среднего медицинского работника ТОО "Поликлиника № 1" Павлодарской области

Шолоха Павла Ивановича (посмертно) – врача Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.


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