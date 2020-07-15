Опубликованы имена 42 медработников, награжденных посмертно

За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга.

Фото : newsler.ru

Касым-Жомарт Токаев постановил посмертно наградить казахстанских медработников за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга. Zakon.kz публикует их имена. 1. Высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" присвоили: Исаеву Олегу Николаевичу (посмертно) – заведующему отделением ГКП "Кокшетауская городская многопрофильная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области Козбагарову Калихану Есбосыновичу (посмертно) – главному врачу ГКП "Областная клиническая инфекционная больница", Актюбинская область. 2. За образцовое исполнение служебного долга, самоотверженный труд по охране здоровья граждан наградить: орденом "Барыс" І степени: Арымбаева Даулета Амирбековича (посмертно) – заместителя главного врача Жамбылского областного центра фтизиопульмонологии Тажденову Агзипу Насыровну (посмертно)– заведующего отделом ГКП "Городская поликлиника № 1", город Шымкент; орденом "Барыс" ІІ степени: Баймухамбетова Кайрата Кажимановича (посмертно) – руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Буланова Бекжана Серикбосыновича (посмертно) – заведующего отделением Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей" Кыргызалиеву Эльмиру Каленовну (посмертно) – врача ТОО "Алмаз Медикал Групп", Жамбылская область Мукатаева Айдара Джанбырбаевича (посмертно) – главного врача Шуйской центральной районной больницы Жамбылской области; орденом "Барыс" ІІІ степени: Демесинову Алмагуль Кайденовну (посмертно) – фельдшера Атырауской областной станции скорой медицинской помощи Садиева Орынбасара Алипбековича (посмертно) – врача ГКП "Городская больница № 2", город Шымкент; орденом "Парасат": Абдикулову Мариям Кабылбековну (посмертно) – заведующего отделом ГКП "Городская клиническая больница № 1", город Шымкент Абенову Гаухар Оразбековну (посмертно) – главную медицинскую сестру Кызылординской многопрофильной областной детской больницы Айжигитова Бакбергена Сагымкожаевича (посмертно) – главного специалиста Бухар-Жырауского районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Кожагалиева Олжабая Мусаиповича (посмертно) – врача ГКП "Многопрофильный медицинский центр" акимата города Нур-Султана Лошманову Ольгу Васильевну (посмертно) – участковую медицинскую сестру Павлодарского областного Центра психического здоровья; орденом "Құрмет": Айсауытова Болатбека Накибаевича (посмертно) – врача РГП "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М.Айкимбаева" Алашбаева Бегалидина Байжоновича (посмертно) – врача Центральной районной больницы поселка Узынагаш Алматинской области Альмаханову Кафизу Батырхановну (посмертно) – старшую медицинскую сестру ГКП "Городская поликлиника № 8", город Шымкент Ауельбаева Тимура Айдархановича (посмертно) – фельдшера ГКП "Станция скорой медицинской помощи", город Шымкент Байгабулову Сауле Олжабаевну (посмертно) – среднего медицинского персонала ГКП "Егиндыкольская районная больница" Акмолинской области Байкулова Серика Бектурсуновича (посмертно) – водителя ГКП "Станция скорой медицинской помощи" города Алматы Байменову Гаухар Аштаевну (посмертно) – старшую медицинскую сестру ГКП "Городская клиническая больница № 1", город Шымкент Баркибаеву Нургуль Рамазановну (посмертно) – врача Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей" Даулетова Жумабека Багитовича (посмертно) – инфекциониста Атырауской областной больницы № 2 Егеубая Кулая (посмертно) – среднего медицинского работника Байганинской районной больницы Актюбинской области Жубатканова Коныса Аманшаулы (посмертно) – врача Казалинской межрайонной больницы Кызылординской области Жумагазиева Искендира Жиенбаевича (посмертно) – врача Казалинской межрайонной больницы Кызылординской области Зикирия Айнуру Нурлановну (посмертно) – медицинскую сестру Кызылординской многопрофильной областной детской больницы Курекбаева Бауыржана Ордабековича (посмертно) – врача ГКП "Городской диагностический центр", город Шымкент Макарову Тамару Георгиевну (посмертно) – младшего медицинского персонала КГП "Узункольская районная больница" Костанайской области Малибекова Жанибека Жумашевича (посмертно) – заведующего отделом ГКП "Городская клиническая больница № 1", город Шымкент Мамаева Хасыма Махмудовича (посмертно) – врача ГКП "Городской диагностический центр", город Шымкент Меркуленко Владимира Павловича (посмертно) – санитара Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии города Семея Мукашеву Айгерим Какимовну (посмертно) – младшего медицинского персонала КГП "Поликлиника № 3" города Экибастуза Мусабекова Мухамедхана Алтынкановича (посмертно) - офтальмолога КГП "Кокпектинская районная больница" Восточно-Казахстанской области Новоселову Елену Анатольевну (посмертно) – медицинскую сестру школы № 9 КГП "Житикаринская районная больница" Костанайской области Папузину Елену Яковлевну (посмертно) – секретаря Атырауского областного кардиологического центра Сейткасимова Мырзахана Кулбаевича (посмертно) – водителя ГКП "Станция скорой медицинской помощи" города Алматы Султангалиева Гадлета Мамбетжановича (посмертно) – врача Атырауской областной больницы Тусунбаеву Фариду Кайсеновну (посмертно) – врача КГП "Поликлиника № 4 города Семей" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Шарипову Гульбаршин Хасеновну (посмертно) – среднего медицинского работника ТОО "Поликлиника № 1" Павлодарской области Шолоха Павла Ивановича (посмертно) – врача Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

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