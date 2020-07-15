93% алиментщиков вовремя платят.

Количество недобросовестных алиментщиков уменьшилось в Казахстане. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент zakon.kz.

Статистика показывает, что невыплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого уменьшились. Например, за шесть месяцев текущего года в производстве судоисполнителей находились 210 тысяч дел о взыскании алиментов. В аналогичном периоде прошлого года было 192 тысячи дел. Казалось бы, алиментных дел стало больше. Но дел, где алименты не выплачивались по три и больше месяцев, за текущие полгода - 13 269. За полгода в прошлом году - 14 744. Здесь наблюдается снижение невыплат по алиментам, - сообщил глава Минюста на брифинге в СЦК.

Он отметил, что снижения по невыплате алиментов удалось добиться в результате принятых мер министерством юстиции, местных исполнительных органов, которые трудоустраивали безработных должников, а также усилиям республиканской палаты частных судоисполнителей. так, за полгода были трудоустроены более 2 тысяч должников.

В целом хотел бы отметить, что по алиментным делам 93% плательщиков вовремя производят выплаты. 6,3% - это проблемные дела, по которым проводятся дополнительные мероприятия, такие как трудоустройство, обучение. Также применяются меры принудительного характера - арестовываются счета, имущество, ограничивается право на выезд за границу, применяется административная и уголовная ответственность. Так, например, за шесть месяцев сформированы материалы и направлены в органы внутренних дел по 908 неплательщикам алиментов для привлечения к уголовной ответственности, - заключил Марат Бекетаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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