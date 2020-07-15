Если кажется, что у тебя коронавирус…

Сейчас в регионе действует онлайн-запись на ПЦР диагностику.

Информация о заболевших, которая сегодня публикуется во всех СМИ у многих людей вызвала так называемые псевдо-симптомы. Кто-то кашляет, у кого-то температура. На фоне растущего количества заболевших, а таковых в ВКО, с момента начала пандемии, всего 3377 человек, многие сами себе поставили диагноз и в панике отправились сдавать тесты, передает zakon.kz.

Как сообщил начальник управления здравоохранения региона Ильяс Мухамеджан, в Усть-Каменогорске и в городе Семей ПЦР диагностика проводиться только по медицинским показаниям. То есть, если появились симптомы схожие с COVID 19, необходимо обратиться к участковому врачу, который подтвердит или опровергнет наличие показаний для ПЦР диагностики.

При необходимости, в поликлиники проведут забор и отправят для исследования ваши анализы, если нужно назначит рентген исследование и компьютерную томографию бесплатно. Проходить обследование, как говорится, для успокоения души не стоит, - обратился к жителям региона начальник управления здравоохранения региона Ильяс Мухамеджан.

По его словам, в область поступила партия реагентов, все они распределены по лабораториям. Запас каждой лаборатории составляет 15 тысяч тестов.

Дополнительно установлено оборудование в центре репродуктивной медицины, это позволит делать на 1000 тестов больше в сутки. Кроме того, открыты лаборатории на базе областной больницы, Центра матери и ребенка, которые при необходимости проводят тестирование свои пациентам, - добавил глава Управления.

Кроме того, сейчас в регионе действует онлайн-запись на ПЦР диагностику. К концу недели проводимых тестов в сутки повысят до 2600 штук. Тем, кто находится на домашнем лечение, главный врач настоятельно порекомендовал, при необходимости вызывать мобильную бригаду и не передвигаться по городу самостоятельно и не создавать дополнительные контакты.

Ильяс Мухамеджан попросил жителей ВКО не принимать медицинские препараты, особенно антибиотики без назначения врачей, так как в будущем это может только усугубить процесс лечения.

Несмотря на критику, сегодня количество пациентов, которые перенесли коронавирус и выздоровели достаточно высокое. 905 человек, которые проходили стационарное лечение от коронавируса выписаны. Еще около 80% пациентов с ПЦР положительными тестами, обошлись без госпитализации и благополучно проходят лечение в домашних условиях. Те, кто находятся на изоляции в домашних условиях, могут получать он-лайн консультации участковых врачей.

По средствам приложения, участковые врачи ведут диалог со своими пациентами. Через видео связь проводят диагностику, делают назначения, дают рекомендации, - заключил Ильяс Мухамеджан.

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