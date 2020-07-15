Названы варианты рестарта чемпионата Казахстана по футболу

Отменять соревнование совсем не планируется.

Профессиональная футбольная лига Казахстана провела видеоконференцию с руководителями клубов-членов Лиги по поводу новой приостановки чемпионата страны и обсудила варианты доигровки сезона-2020, передает zakon.kz.

Клубам были представлены планы, разработанные исходя из текущей эпидемиологической ситуации в стране. Все меры обусловлены необходимостью карантинных мероприятий в ближайшее время, а также ужесточением Протокола проведения матчей в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Руководителями клубов был рассмотрен проект проведения нескольких туров Чемпионата Казахстана по футболу в единой локации. Один из вариантов, который был ранее осмотрен специальной Комиссией, является пара городов Алматы-Талгар, где проинспектировано 4 стадиона для проведения матчей турнира. Центральный стадион и арена «Жас Кыран» уже имеют допуск для организации матчей. На стадионе Академии имени Сегизбаева и Базе национальных сборных были выявлены некоторые несоответствия требованиям. При осуществлении устранений выявленных недостатков данные стадионы могут получить соответствующий допуск для организации матчей Чемпионата, - сообщили в ПФЛК.

Первенство среди команд Первой лиги было предложено провести по схеме в один круг с делением клубов на две конференции. Организация матчей, по примеру высшего дивизиона, планируется в единой локации, выбор места будет осуществлен позднее.

Что касается Первенства среди команд Второй лиги, то на данный момент в адрес Казахстанской федерации футбола (КФФ) со стороны государственных органов поступила рекомендация воздержаться от проведения соревнований с участием несовершеннолетних футболистов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в стране.

Тем не менее, КФФ и ПФЛК рассматривают возможность проведения турнира по сжатой в сроках формуле в случае улучшения эпидемиологических показателей. На сегодняшний день планов о полной отмене турнира у КФФ и ПФЛК нет, - заявили в ПФЛК.

Планирование матчей розыгрыша Кубка Казахстана в обновленном календаре текущего сезона будет рассмотрено после возобновления Чемпионата, в зависимости от эпидемиологической ситуации в Казахстане и других сопутствующих факторов.

В ПФЛК заверили, что все представленные проекты в обязательном порядке будут согласованы с Министерством культуры и спорта РК, Министерством здравоохранения РК. Возобновление соревнований может быть возможно в случае получения соответствующего разрешения от Государственной комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

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