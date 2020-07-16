В Алматы будет налажено новое производство респираторных масок

Мы за то, чтобы снизить стоимость продукции - директор компании.

В Алматы наладят новое производство респираторных масок, сообщает zakon.kz.

В месяц планируется выпуск до 1 млн шт. Сегодня компания "Flexy Pharm" выпускает около 2 млн трехслойных масок в месяц, однако, учитывая нынешние потребности рынка, решила выпускать респираторные маски с более высоким уровнем защиты.

Финансирование в размере 50 млн на 3 года под 7% на пополнение оборотных средств и 45 млн тенге на 7 лет под 7% на закупку оборудования для запуска нового производства предоставлено "Almaty Finance" в рамках региональной программы "Almaty Business-2025". Что интересно, обратиться именно в эту кредитную организацию компании порекомендовали в одном из банков второго уровня, условия которого не подошли. Здесь же Центр предпринимательства "Qoldaý" бесплатно помог с подготовкой документов и бизнес-плана, залоговое обеспечение было представлено на 40% -оборудованием и на 60% - собственной недвижимостью. После обращения в "Almaty Finance" уже через две недели деньги были получены в полном объеме.

Мы за то, чтобы снизить стоимость продукции. Цена нашей маски не превысит предельно допустимый уровень, определенный властями, - говорит генеральный директор компании Алемжан Таипов.

Новое производство будет располагаться в Наурызбайском районе Алматы. Основным рынком сбыта пока является Алматы, но уже поступают заказы из Нур-Султана и Караганды.

Согласно нашему анализу рынка, до конца года есть потребность в 55 млн масок по всему Казахстану. Мы рассматриваем в будущем возможность расширения производства, - отмечает г-н Таипов. - Пока закупаем сырье, в том числе нетканые материалы, выдувной хлопок, угольные фильтры, а также оборудование за рубежом. Все это, к сожалению, пока не производится в Казахстане. В будущем хотели бы сами выпускать нетканые материалы, которые имеют широкий спектр применения.

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