Больной коронавирусом водитель автобуса возил людей из Шымкента в Нур-Султан
В отношении владельца автобуса принимаются меры административного характера за нарушение карантина.
Фото : zakon.kz16 июля 2020, 09:48
Транспортные прокуроры выявили факт осуществления незаконных перевозок людей по маршруту Шымкент - Нур-Султан, передает zakon.kz.
В мессенджерах распространяли рассылку о том, что сотрудники транспортной прокуратуры задержали рейсовый автобус, возивший людей из Шымкента в Нур-Султан. Там также отмечалось, что водитель болен коронавирусом.
Информацию по телефону подтвердил главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов. Он сообщил, что в прокуратуру поступила информация о незаконной перевозке пассажиров по направлению Шымкент - Нурсултан. При этом была информация, что один из водителей имеет положительный анализ на КВИ. По его поручению автобус был задержан на трассе и возвращен в Шымкент.
В отношении владельца автобуса принимаются меры административного характера за нарушение карантина. Информацию о болезни водителя проверяют специалисты, - подытожил Сыбанкулов.
Как сообщил нам источник, коронавирус у водителя подтвердился.
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