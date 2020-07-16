Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Больной коронавирусом водитель автобуса возил людей из Шымкента в Нур-Султан

В отношении владельца автобуса принимаются меры административного характера за нарушение карантина.

Фото : zakon.kz16 июля 2020, 09:48

Транспортные прокуроры выявили факт осуществления незаконных перевозок людей по маршруту Шымкент - Нур-Султан, передает zakon.kz.

В мессенджерах распространяли рассылку о том, что сотрудники транспортной прокуратуры задержали рейсовый автобус, возивший людей из Шымкента в Нур-Султан. Там также отмечалось, что водитель болен коронавирусом.

Информацию по телефону подтвердил главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов. Он сообщил, что в прокуратуру поступила информация о незаконной перевозке пассажиров по направлению Шымкент - Нурсултан. При этом была информация, что один из водителей имеет положительный анализ на КВИ. По его поручению автобус был задержан на трассе и возвращен в Шымкент.

В отношении владельца автобуса принимаются меры административного характера за нарушение карантина. Информацию о болезни водителя проверяют специалисты, - подытожил Сыбанкулов.

Как сообщил нам источник, коронавирус у водителя подтвердился.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты