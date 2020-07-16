В ЗКО у больных COVID-19 отбирают телефоны

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что сотовые телефоны являются одним из источников инфицирования.

В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, почему забирают телефоны у пациентов с COVID-19, сообщает zakon.kz.

Как отмечает портал "Мой ГОРОД", в социальных сетях участились жалобы от родственников больных COVID-19 о том, что не могут дозвониться до своих близких.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что сотовые телефоны являются одним из источников инфицирования.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в нашей стране ежедневно растет. На сегодняшний день этот вирус забрал немало жизней, многие потеряли своих родных, близких, друзей. В сети распространяется информация, что в одном из стационаров области у пациентов забирают мобильные телефоны. В этой связи хотелось бы отметить, что мобильный телефон - не главный источник заражения, но один из наиболее возможных в условиях стационара. В связи с тем, что телефон практически никто не обрабатывает антисептиком. А между тем вирус оседает на вещах, которые вы чаще всего держите в руках. Сейчас главное правило для всех - строгое соблюдение всех санитарных правил, являющихся главным шансом снижения уровня заболеваемости и смертности. Каждый из нас ответственен за свое здоровье! - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

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