Как в Казахстане готовятся к дистанционному обучению

Формат уроков изменили с целью более высокого качества обучения.

Чтобы узнать, какие существуют прогнозы и возможности по дистанционному формату обучения в новом учебном году, zakon.kz обратилcя к разработчикам видеоуроков “OnlineMektep”, а именно к исполнительному директору компании Bilim Media Group Кенжеханулы Санжар.

Ранее Президент К.Токаев выразил свое сомнение о готовности министерства к новому учебному году: “1 сентября начинается новый учебный год. Какова готовность учителей к новому учебному году?”.

- Санжар Кенжеханулы, поскольку пандемия набирает обороты в РК, вероятность дистанционного обучения велика. Готовите ли вы видеоуроки и интерактивные задания для І четверти следующего учебного года?

- Спасибо за вопрос! Мы также не отрицаем возможность дистанционного обучения и серьезно работаем над проектом “OnlineMektep”, который принадлежит компании Bilim Media Group. Наша команда готовит интерактивные уроки и медийные материалы для I четверти по всем предметам на двух языках обучения на нашей платформе www.bilimland.kz, однако видеоуроки мы снимаем исключительно для начальной школы.

- Формат подачи уроков поменялся? Какой будет І четверть для учащихся?

- Формат уроков изменен с целью более высокого качества обучения. Данные уроки разрабатываются совместно с педагогами Назарбаев интеллектуальных школ. Теперь на нашем сайте ученик сможет изучить любую тему в соответствии с государственной программой. Каждый урок состоит из объясняющего конспекта или видео и комплекса из 27 интерактивных упражнений.

- Как данный проект может помочь учителю?

- Когда в IV четверти школьники обучались дистанционно, мы создали учителю свой кабинет, куда он мог добавить всех своих учеников и следить за их успеваемостью. Теперь, с І четверти, учитель сможет проводить урок в виде видеоконференции со всеми своими учениками на платформе, прямо во время видеоконференции можно провести обсуждение по уроку через онлайн-чат. Переписку мониторит педагог и подключается к разговору по необходимости. Вся работа ведется для того, чтобы постоянно была обратная связь на базе готового контента и обновленной образовательной программы.

- Почему изменили формат уроков? Видеоуроки были неудачным форматом?

- Нет, видеоуроки предоставили возможность учиться всем, так как почти в каждой семье есть телевизор или гаджет. Учитывая пожелания родителей учащихся в изменении формата десятиминутных видеоуроков, наша команда приняла решение создать отдельные уроки с комплексом упражнений по каждой теме, применяя методику адаптивного обучения. Этот формат подойдет как для дистанционного, так и для традиционного обучения. Мы решили, что независимо от традиционного или дистанционного формата, все школы рано или поздно полностью перейдут на онлайн-обучение. Поэтому мы готовим наш контент и платформу полноценного онлайн-обучения.

- Спасибо. Желаем удачи вам и вашей команде!

- Спасибо вам!

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