Депутат обратилась к Сагинтаеву: Частным клиникам не разрешают принимать больных

Это преступление, держать готовую клинику закрытой сейчас!

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова обратилась к Бакытжану Сагинтаеву. Она просит рассмотреть соответствие руководителя ФОМС Алматы его должности, сообщает zakon.kz.

Свое обращение она опубликовала в Facebook.

Депутат отметила, что в городе есть частные больницы, готовые работать в режиме бесплатных для населения.

Полностью укомплектованные медперсоналом, со всем необходимым оборудованием, со специальной вентиляцией, с реанимацией и хирургическими комнатами, со всем соблюдением эпидемиологических требований, с лицензией, но не получающих поддержку местной службы Фонда медицинского страхования. Вот просто не дают разрешения и все. И аким города говорит, что пусть работает, и, назову по- старому, СЭС, и министр звонит с поддержкой. И только ФОМС не спешит подписать договор. А в это время люди сгорают, - написала она.

Смирнова просит акима города рассмотреть соответствие руководителя ФОМС Алматы его должности.

Это преступление, держать готовую клинику закрытой сейчас! - заключила она.

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