Глава КНБ рассказал о попытках шпионажа в отношении Казахстана

Глубокая конспирация и современные информационные разработки не помогают остаться им незамеченными.

Председатель КНБ Карим Масимов рассказал о попытках шпионажа со стороны иностранных спецслужб, передает zakon.kz.

В статье "На защите национальных интересов", опубликованной в газете "Казахстанская Правда", глава КНБ отметил, что наша страна, в силу своего гео­графического положения, наличия значительных природных ресурсов и огромной территории, остается в центре внимания мировых держав.

Данное обстоятельство предопределяет направленность и содержание устремлений иностранных спецслужб к Казахстану. Их деятельность в основном направлена на добывание секретных сведений политического, экономического и оборонного характера, а также создание платформ агентов влияния, через которые они могли бы проводить политические решения в пользу своих государств, что обуславливает потребность в постоянном совершенствовании контрразведывательного режима, - подчеркнул Масимов.

В данном направлении работы немаловажную роль играет профессионализм сотрудников комитета, патриотизм граждан, формирование правового сознания служащих, имеющих доступ к секретным сведениям.

В то же время фиксируются попытки по расшатыванию внутриполитической ситуации с использованием социальных сетей, различного рода псевдообщественных движений. Наши противники пытаются оценить запас прочности действующей власти, ищут болевые точки в социально-экономической, межнациональной и религиозной сферах. Но глубокая конспирация и современные информационные разработки не помогают остаться им незамеченными, - отметил Карим Масимов.

По словам председателя КНБ, еще не наступило время открыто рассказать о предотвращении ряда разведывательных акций, направленных на подрыв политической стабильности, экономического благосостояния и оборонного потенциала страны; о попытках инициативного шпионажа, а также планах отдельных зарубежных спецслужб и связанных с ними организаций по проникновению в государственные органы с целью получения доступа к секретной информации.

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