Нурымбетов ответил Аружан Саин про назначение 42 500

Каждая выплата имеет свои основания.

Министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов ответил на пост Уполномоченного по правам детей Аружан Саин о необходимости начислять выплаты 42 500 в зависимости от количества детей в семье, сообщает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил, что единовременная выплата 42 500 – не единственная социальная выплата в стране. Ежемесячно из бюджета совершается порядка 39 социальных выплат, это порядка 300 млн тенге. Из них 8 государственных пособий и 3 выплаты связаны с поддержкой семей, имеющих детей, и непосредственно на детей. Это пособия при рождении ребенка, по уходу за ребенка и так далее.

В этом году мы ввели новое государственное пособие - многодетным семьям, где как раз учитывается количество детей. И сегодня 398 тыс. многодетных семей, которые воспитывают более 1,700 млн детей ежемесячно получают данное пособие. И оно зависит от количества детей, - сообщил он.

При этом министр обратил внимание, что семьи имеющие низкие доходы, малообеспеченные семьи - получают АСП, которая рассчитывается и уплачивается каждому члену семьи, включая детей. Это 127 тыс. семей, где проживает 660 тыс. человек, получают АСП, из них 442 тыс. – это дети.

Поэтому политика соцвыплат по поддержке семей, имеющих детей, реализуется. Обязательства выполняются в полном объеме. И я хочу сказать, что средства, выделяемые на государственные пособия и выплаты, связанные с детьми, в этом году по сравнению с прошлым годом существенно увеличилась, в 1,5 раза. И если в прошлом году расходы были 372 млрд, то в этом году более 581,5 млрд тенге, - сообщил он.

Министр отметил, что каждая выплата имеет свои основания. И основанием для выплаты 42 500 тенге является потеря дохода в связи с объявлением карантина.

То есть это поддержка тех граждан, которые лишились работы, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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