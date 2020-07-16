Более 200 медпредприятий открыли в Казахстане с начала пандемии

Только за первое полугодие года было открыто 67 новых аптек.

Более 200 новых предприятий в сфере медицинских услуг открыли в Казахстане с начала пандемии. Об этом сообщил директор департамента развития предпринимательства министерства национальной экономики Казахстана Чингис Ахметов, передает корреспондент zakon.kz.

За первое полугодие текущего года было открыто 229 предприятий в сфере медицины и медицинских услуг, из них аптек - 67. За второй квартал текущего года 113 предприятий, из них аптек - 34, - сообщил Чингиз Ахметов на брифинге в СЦК.

Кроме того, было прокредитовано около 18 проектов по производству масок, антисептиков и других медизделий.

Несмотря на чрезвычайное положение и карантин, были реализованы проекты на сумму 4,6 млрд тенге. Это порядка 18 проектов, такие как производство масок, дезинфицирующих средств, антисептиков. Безвозвратные кредиты не предоставлялись, это возвратные кредиты. С нашей стороны была предоставлена гарантия, - добавил заместитель председателя правления фонда "Даму" Фархат Сарсекеев.

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