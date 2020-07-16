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В морге Аксая сняли на видео лежащие в мешках трупы

В больнице начали служебное расследование.

Фото : кадр из видео16 июля 2020, 17:59

Трупы в черных мешках, лежащие в коридоре морга Аксая, сняли на видео. В больнице теперь выясняют, зачем сотрудник распространила в соцсетях это видео, начато служебное расследование, передает zakon.kz.

Портал "Мой город" сообщает, что на видео женщина якобы снимает морг в Аксае и тела умерших людей, которые лежат на полу в черных мешках.

15-е число. Зайдя в Аксайский морг. Вот такая у нас картина. Все ковидные трупы у нас просто взяли, побросали. Вот здесь решили так, ничего не выставлять, - говорит женский голос за кадром.

И.о. директора Бурлинской ЦРБ Алтынай Баймуратова ответила, что сотрудник их больницы в ночь на 13 июля 2020 года на карете скорой помощи доставил в морг этой больницы 5 трупов, 2 труппа на тот момент уже находились в морге.

Сотрудник морга Бурлинской районной больницы, не отсортировав, разместил трупы, при этом нарушая свои функциональные обязанности. Трупы, поступившие в морг, незамедлительно должны помещаться в холодильники для хранения. На момент съемки видео заметно, что съемки производились сразу же после того, как карета скорой помощи доставила трупы в морг. После чего данная видеосъемка была распространена по социальным сетям, - сообщила Алтынай Баймуратова.

Начато служебное расследование. В больнице хотят выяснить, почему сотрудник распространила видео в соцсетях.

Морг Бурлинской районной больницы продолжает вести свою работу в штатном режиме. А также сообщаем, что данная ситуация взята на контроль, - отметила Баймуратова.

Это не первый скандал в ЗКО, связанный с хранением тел в морге. 13 июля люди пожаловались на гнилостный запах из морга в Уральске. Они были возмущены тем, что им не отдают тело их умершего родственника, и напуганы, что тело разложится, так как холодильник в морге, по их утверждениям, не работал. Однако и.о. заместителя директора по судебно-медицинским вопросам института судебно-медицинских экспертиз Анастасия Хилько сообщила, что с холодильниками "все в порядке" и запах распространяется из-за невостребованных тел. Позже на своей странице в Facebook депутат мажилиса парламента Снежанна Имашева сообщила, что разобралась с этой ситуацией и "оборудование ремонтируется".


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