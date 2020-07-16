Могут ли подать в суд за незаконное получение 42 500 тенге

Самозанятым или индивидуальным предпринимателям фонд социального страхования может предъявить претензии.

Государственный фонд социального страхования имеет право подать в суд на работодателя, если сотрудники незаконно получат 42 500 тенге, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

За данные средства отвечает Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Если выяснится, что работодатель подал заявки за лиц, которые работали, их не отравляли в отпуск без сохранения заработной платы, то как минимум ГФСС потребует вернуть средства. Если этого не произойдет, фонд может обратиться в суд", - сказал министр.

Самозанятым или индивидуальным предпринимателям ГФСС может предъявить претензии по возврату 42 500 тенге, добавил он.

Не нужно подавать заявку, если вы не подходите по условиям, то есть ваша деятельность не приостанавливалась в связи с карантином", - уточнил Нурымбетов изданию Sputnik.

Прием обращений стартует с 17 июля и продлится до 1 сентября.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!