Нацбанк установил пределы отклонения курса покупки и продажи валюты в обменнных пунктах
Новые пределы действуют до 1 января 2021 года.
Фото : newsbel.by17 июля 2020, 10:43
Постановлением правления Национального банка РК от 14 июля 2020 года установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, передает zakon.kz.
Так, для доллара США допустимая разница установлена в 6 тенге, евро - 7 тенге.
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2021 года.
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