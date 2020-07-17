Насколько законны штрафы за отсутствие маски, рассказал юрист

Для нас важно, что теперь это действительно требования законодательства - Подопригора.

Подопригора Роман, профессор Каспийского общественного университета прокомментировал насущную тему для казахстанцев - маски и штрафы за их отсутствие, сообщает zakon.kz.

В своем Telegram-канале, он отметил, что ранее не хотел писать про штрафы во время карантина, но все-таки решил это сделать.

Во-первых, спрашивают. Во-вторых, продлили строгий карантин. В-третьих, находясь на улице, сам задумался, как быть? А еще пошла информация о наказаниях за нахождение в общественных местах без масок. И тут же вопросы: законно/незаконно, особенно, если речь идет об улицах, площадях, открытом пространстве. Давайте попробуем разобраться. Статья 425 КоАП, которую сейчас применяют, предусматривает ответственность за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. До недавнего времени были проблемы с этой статьей, поскольку масочные и иные требования содержались в актах санитарных врачей, которые к законодательству не относились, - уточнил Подопригора.

Но 5 июля 2020 года Минздравом были приняты Санитарные правила специально в отношении коронавирусной инфекции.

Для нас важно, что теперь это действительно требования законодательства. Когда пару недель назад представители госорганов обещали нам, что скоро появятся новые штрафы (чем удивили юристов: Парламент, который решает этот вопрос, ушел на каникулы), речь на самом деле шла не о штрафах, а о том, что появятся законные основания для их применения в связи с COVID-19. Вот они и появились, - добавил профессор.

Что говорят эти Правила в отношении масок?

Пункт 6: для недопущения распространения COVID-19 в местностях и (или) объектах, где проводятся санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия, осуществляется…использование средств индивидуальной защиты, в том числе масок и антисептиков. Вряд ли это можно рассматривать как требование. Это некая констатация, что маски и антисептики используются, равно как осуществляется дистанцирование людей или проветривание помещений (без императивов и разъяснений: что, где когда).

На требование больше похож пп.10 пункта 10:

- посещение в закрытые помещения, а также в общественный транспорт (это не я так коряво излагаю, так в оригинале) осуществляется с ношением защитных масок.

Мы не знаем, о каких общественных местах идет речь в сообщениях СМИ.

Но, мне кажется, что основания для наказания за нахождение без маски появляются тогда, когда речь идет о закрытых помещениях или об общественном транспорте. Масочные требования содержатся и в других частях этих и иных санитарных правил применительно к различной деятельности (сфера обслуживания, религиозные мероприятия, аэропорты и т.д.). И за их нарушения также могут налагаться штрафы. Путаницу вносят и постановления санврачей на местах и их разъяснения. В Алматы, например, жителям и гостям предписано соблюдать масочный режим на улицах и в парках. Оценка таких предписаний – тема для отдельного разговора. Здесь скажем просто, за их нарушение ответственность по статье 425 КоАП не должна наступать. А к разъяснениям надо относиться осторожно. Некоторые из них очень странные: приближаешься без маски к скоплению людей – штраф, не приближаешься – нет штрафа, - пояснил юрист.

Так примерно по закону. Дальше каждый решает сам.

При большом скоплении людей на открытом пространстве, я обхожу их или надеваю маску. То есть оцениваю ситуацию не с позиции законности/незаконности, а с позиции рискованно/не рискованно. Ну и госорганам тоже надо действовать соразмерно, с учетом обстановки. С таким неоднозначным прочтением закона, в сложившейся ситуации каждого второго, если не первого, можно привлекать к ответственности. Наверное, это не самое хорошее решение. Профилактика, говорят, лучший способ предотвращения правонарушений, - заключил он.

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