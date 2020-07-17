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Согласны получить 42 500? 700 тысяч казахстанцев получили сообщения

Получили те, чья деятельность с большой долей вероятности снова попала под ограничения.

Фото : instagram17 июля 2020, 12:46

По данным Минтруда, уже 700 тыс. казахстанцев получили SMS-сообщение для автоматического назначения выплаты 42 500 тенге, передает zakon.kz.

700 тыс. казахстанцев, получивших выплату в период действия режима чрезвычайного положения, чья деятельность с большой долей вероятности снова попала под ограничения, получили SMS-сообщение для проактивного назначения единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) в размере минимальной заработной платы (далее – МЗП) – 42 500 тенге, - сообщили в министерстве.

Прием заявок, как обещают в ведомстве, начнется после обеда в пятницу 17-го.


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