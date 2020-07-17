Казахстанцы стали ценить профессию врача

Нынешняя ситуация – пример того, насколько наша жизнь зависит от опытных специалистов.

В условиях пандемии временно остановили работу школы и университеты, магазины и рестораны. Кто-то в отпуске, а кто-то работает удаленно, сообщает zakon.kz.

Впрочем, есть и те, для кого карантин – это работа в авральном режиме. Медработники – на противовирусной передовой!

Пандемия коронавирусной инфекции поменяла жизнь всего человечества. Карантинные меры, лекарства, количество умерших и заразившихся – все это мы слышим каждый день по телевизору. Героями нашего времени стали обычные врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки. Именно они ежедневно ходят на работу, рискуя своим здоровьем и здоровьем близких. Круглосуточные дежурства, тотальное переутомление, недостаток защиты и возможность подвергнуть опасности свою семью – это все о медиках.

Профессия врача считается довольно престижной, но это не значит, что она совсем прибыльная. Зачастую зарплаты хватает на питание и оплату коммуналки. Эта профессия стала для всех обычной. Немногие понимают, что на таких людях держится здоровое будущее наших потомков!

Последние годы врачи наблюдали за жизнью современных героев. С некой горечью слушали новости о зарплатах актеров или футболистов, удивлялись популярности блогеров, за которыми идут миллионы. Так было аж до марта 2020 года, когда COVID-19 начал свой триумфальный поход. И пока актеры, блогеры, футболисты и все человечество не оказалось под смертельной угрозой. Врачей стали ценить. Они стали живым щитом, который уже не один месяц борется с серьезным заболеванием. Несмотря на огромные риски, они не покидают работу и дальше идут спасать жизни людей. Во всем мире стали поднимать заработную плату врача, осознав насколько эти работники важны.

В связи с тем, что количество больных с каждым днем не уменьшается, а только растет - понадобилось больше специалистов.

Мы всегда должны помнить о том, насколько важны медики в нашей жизни. Забыть о всех их подвигах после пандемии будет просто аморально! Нынешняя ситуация – пример того, насколько наша жизнь зависит от опытных специалистов, окружающих нас!

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