Кому точно не заплатят 42500 тенге, рассказали в Алматы

На данный момент в стране действуют ограничительные меры.

Заместитель руководителя Управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы в ходе онлайн-брифинга рассказал, кому вероятнее всего придет отказ на выплату пособия в 42 500 тенге в июле, передает zakon.kz.

По словам специалиста, если работник успел выйти в оплачиваемый отпуск до объявления простоя на предприятии в связи с ограничительными мерами, либо до введения ограничительных мер, и получил отпускные, то выплата 42500 тенге ему не положена.

Если человек вышел в ежегодный трудовой оплачиваемый отпуск, то ему оплата не производится. Также освобожденным от работы в связи с введением временного простоя в соответствии с Трудовым Кодексом минимальную заработную плату (42500 тенге) должен выплатить работодатель за счет собственных средств, - сказал Данияр Алкебайулы.

Что касается самозанятых казахстанцев, то представитель акимата напомнил, что сейчас 42500 автоматически получат те, кто во время режима ЧП, действовавшего с марта по май, либо позже, хотя бы 1 раз заплатил ЕСП (единый совокупный платеж).

Плательщики ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты данного платежа в первом полугодии текущего года. Если от них в течение крайних 6 месяцев не было платежа, то по ним будет отказ, - заявил Алкебайулы.

Похожее правило действует в отношении людей, работающих по найму.

Лица, которые осуществляют деятельность по договору гражданско-правового характера, если у них за первое полугодие не было обязательных пенсионных взносов, то по ним будет применяться отказ, - сказал он.

Также 42500 не получат студенты, которые нигде не работают. Но если обучающиеся в университетах и колледжах еще где-то работают (например, в магазине), и его работодатель попал под действие ограничительных мер, не объявил простой, то выплата 42500 тенге будет произведена.

Если за студента будет подавать заявление работодатель, то да, им выплатят, но если до введения ограничительных мероприятий не было никаких платежей, взносов пенсионных, будет предоставлен отказ, - добавил заместитель руководителя Управления.

Также отказ ждет лиц, отбывающих наказания в УИС, и людей, кто нашел работу в июле через Центр занятости. Разумеется, что не получат 42 500 работники, чьи предприятия не попали под ограничение деятельности, даже если они работают удаленно.

Альберт Ахметов

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