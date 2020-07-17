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Распределение гуманитарной помощи проконтролирует Антикоррупционная служба

На упаковках ставится печать "Гуманитарлық көмек – ТЕГІН", что снижает риски дальнейшего нецелевого использования товара.

Фото : zakon.kz17 июля 2020, 15:51

Антикоррупционная служба с привлечением общественности взяла на контроль процесс распределения зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19, чтобы не допустить хищений и перепродажи поступающих медпрепаратов и изделий, передает zakon.kz.

В ходе сопровождения гумпомощи сотрудниками Агентства проводится профилактическая разъяснительная работа с работниками управлений здравоохранения и медучреждений. На упаковках ставится печать "Гуманитарлық көмек – ТЕГІН", что снижает риски дальнейшего нецелевого использования товара, - отметили в ведомстве.

На данный момент сопровожден гуманитарный груз, прибывший из Катара, КНР, ОАЭ. Сегодня продолжается их транспортировка до медицинских организаций и обеспечивается сопровождение гумпомощи из России, Узбекистана и ВОЗ.

Также, как известно, прибыла гумпомощь из Турции и Германии, в настоящее время она на стадии пересчета, далее ожидается транспортировка по регионам.

Вместе с тем Агентство рекомендовало ТОО "СК-Фармация" разместить открытую информацию о всей полученной за период борьбы с пандемией гуманитарной помощи, включая перечни и объемы с учетом распределения до каждого региона. Этот вопрос в процессе реализации.


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