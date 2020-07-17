Почему сейчас повышение налоговых ставок в Казахстане - не самая лучшая идея

Государство оставило без внимания крупный казахстанский бизнес.

4 объяснения приводит Управляющий директор AERC Олжас Тулеуов в посте телеграм-канала Tengenomika о том, почему сейчас повышение налоговых ставок в Казахстане не лучшая идея, сообщает zakon.kz.

В недавно опубликованном исследовании KPMG «Влияние COVID-19 на ключевые сектора экономики Казахстана» отмечается, что государство постаралось оказать меры госсподдержки малому и среднему бизнесу, но оставило без внимания крупный казахстанский бизнес, который при этом формирует 80% налогов, 70,5% ВВП страны и 62% рабочих мест.

Как пишет эксперт, при сохранении наблюдаемого тренда падения поступлений от корпналогов и НДС по итогам года госбюджет потеряет порядка 1,2 трлн. тенге. Согласно расчетам для того, чтобы попытаться восполнить такую потерю необходимо повысить корпналоги, НДС минимум на 3-5 процентных пункта от текущих уровней. При этом нет однозначного вывода, что подобное резкое увеличение ставок все же позволит добиться конечной цели – сбалансировать все налоговые поступления.

Во-вторых, в условиях коронакризиса, который вероятнее всего не закончится вместе с завершением 2020 года, рост налоговых ставок усилит давление на экономических агентов. Это создаст дополнительное основание для роста инфляции.

В-третьих, рост налоговых ставок в период пандемии-постпандемии повысит негативные экономические ожидания агентов, что создаст не лучшие перспективы инвестиционной активности и потребительского поведения на среднесрочном и долгосрочном периодах.

В-четвертых, в нынешних условиях, когда сокращается налогооблагаемая база, повышение налоговых ставок может привести к еще более значимому снижению объему их сборов.

Исходя из данного анализа, повышение налоговых ставок сейчас станет пагубным для нашей экономики, - написал Тулеов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!