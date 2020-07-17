Медики Жамбылской области заявили, что их надбавки присвоило руководство
Следствие начато по заявлениям медработников.
Фото : newsua.ru17 июля 2020, 17:03
Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Жуалынского района» по факту завладения денежными средствами, сообщает zakon.kz.
Расследование начато по заявлениям медработников.
Следствие ведется по факту завладения денежными средствами из ранее перечисленных надбавок к заработной плате за противоэпидемические мероприятия в условиях пандемии коронавирусной инфекции «COVID-19», - отметили в ведомстве.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.
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