Стартовал прием заявок на выплату 42 500 тенге

Их принимают от индивидуальных предпринимателей, лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера и лиц, занимающихся частной практикой.

На порталах egov.kz, 42500.enbek.kz и homebank.kz стартовал прием заявлений на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге, передает zakon.kz.

Одновременно через портал 42500.enbek.kz заявки могут подавать до 75 тыс. граждан.

Как сообщалось ранее, для удобства граждан прием заявок будет осуществляться поэтапно.

C 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа. Для граждан из данной категории, не воспользовавшихся проактивной услугой, прием заявок будет осуществляться после завершения проактивного оказания услуги.

17 июля стартовал прием заявок от индивидуальных предпринимателей, лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера и лиц, занимающихся частной практикой.

Для работодателей (юридических и физических лиц), подающих заявки за своих работников, прием заявок начнется с 19 июля.

Напомним, 700 тыс. казахстанцев уже получили SMS-сообщение для проактивного назначения выплаты 42 500 тенге.

Подать заявку можно будет, используя следующие каналы:

- веб-портал Электронного правительства – egov.kz;

- портал 42500.enbek.kz;

- telegram-боты;

- приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu;

- мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Прием заявок продолжится до 1 сентября 2020 года.

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