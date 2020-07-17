В аэропорт Алматы прибыла очередная партия лекарственных препаратов

Зангар Салимбаев подчеркнул, что прибывший из России груз – не гуманитарный. Он будет распределен по городским аптекам для реализации.

Вечером 16 июля в Алматы с грузом медикаментов общим весом 10 тонн прибыл самолет из Индии. Ночью 17 июля в аэропорту приземлилось воздушное судно из Российской Федерации, доставившее необходимые лекарства весом 23 тонны, сообщает zakon.kz.

По словам координатора акимата города по обеспечению города лекарственными препаратами Зангара Салимбаева, среди медикаментов, доставленных из России, детский, взрослый парацетамол, амоксиклав, меропенен и другие востребованные сейчас препараты. Всего 1 135 000 единиц лекарственных препаратов.

Груз, прибывший из Индии и России, принадлежит дистрибьюторским компаниям, снабжающим аптечные сети города.

Как известно, по поручению акима города созданы все условия для ускоренного оформления и сертификации препаратов. Вопрос своевременных поставок находится на постоянном контроле. Кроме того, в Алматы создан специальный стабилизационный фонд – для беспроцентного кредитования поставщиков выделено пять миллиардов тенге.

29 июня был подписан меморандум между крупными фармкомпаниями и аптечными сетями. Согласно этому документу, необходимые лекарства поставляются в приоритетном порядке. Перечень необходимых для населения препаратов расширяется. В наших планах обеспечить поставки во все аптеки города, – заверил З. Салимбаев.

"Сотрудники фармацевтических компаний, несмотря на сложный период, работают круглосуточно. В свою очередь, акимат Алматы оказывает любую помощь поставщикам. Это и оперативное устранение различных административных барьеров, и обеспечение транспортом, и т. д. Руководство мегаполиса находится на постоянной связи с представителями фармкомпаний, производителями медикаментов", – отметил З. Салимбаев.

Ожидается, что в ближайшее время в город прибудут очередные рейсы с грузом медикаментов, пользующихся повышенным спросом. До конца месяца будет завезено около 6,5 млн упаковок необходимых препаратов.

Зангар Салимбаев подчеркнул, что прибывший из России груз – не гуманитарный. Он будет распределен по городским аптекам для реализации.

В интернете ходили слухи о якобы продаже гуманитарных препаратов. Эта информация не соответствует действительности. Гуманитарная помощь никогда не попадала в частные аптеки, она распределяется в государственные больницы, – подчеркнул он.

Напомним, ранее в Алматы двумя рейсами из России прибыло 55 тонн медикаментов. Это порядка 3 млн упаковок по более 10 наименованиям социально значимых препаратов, в том числе жаропонижающие и другие средства против COVID-19. В списке азитромицин, цефтазидим, ибупрофен, фраксипарин, метронидазол, цефтриаксон, гепарин, нимесулид, левофлоксацин, меропенем порошок, эноксапарин-бинергия и другие препараты.

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