Новорожденную весом 527 граммов спасли алматинские врачи

До достижения 1 года ребенок будет продолжать наблюдение специалистов.

Алматинские врачи выносили новорожденную весом полкиллограмма, сообщает zakon.kz.

В Центр перинатологии и детской кардиохирургии на сроке беременности 25 недель была доставлена 34-летняя женщина в тяжелом состоянии. При поступлении выяснилось, что пациентка из-за гломерулонефрита (поражения почек) и терминальной (конечная стадия) заболеваний почек перенесла операцию аллотрансплатации живой донорской почки (от отца).

Благодаря успешной проведённой операции, нефрологами было дано разрешение на долгожданную беременность. Однако при течении беременности состояние пациентки сильно ухудшилось. При поступлении женщину сразу же госпитализировали в реанимационное отделение. Состояние также осложнялось наличием инфекций, которые могли привести к внутриутробной гибели плода.

Учитывая ухудшение функции транспланта (пересаженной почки) и состояния в целом, врачами было принято решение провести родоразрешение путем кесарева сечения. Операция была проведена директором Центра, профессором Гани Бодыковым в присутствии хирурга-трансплантолога.

Операция прошла без осложнений, родилась недоношенная девочка с весом – 527 гр, рост девочки составлял 31 см. Малышка была с размером в ладошку. Состояние девочки на момент рождения расценивалось как крайне-тяжелое за счет респираторных нарушений, ателектазов легких с дыхательной недостаточностью, гипоксического поражения центральной нервной системы, глубокой недоношенности и незрелости, экстремально низкой массы тела, — рассказывает Гани Бодыков.

43 дня продолжалась борьба врачей за жизнь новорожденной девочки в условиях отделения реанимации и только после этого малышка была переведена в отделение патологии новорожденных. После предстоял долгий процесс выхаживания – 91 день в отделении патологии новорожденных.

134 дня врачи боролись за жизнь и здоровье новорождённой девочки, благодаря их стараниями ребёнок набрал вес до 2 килограмм 70 грамм. Врачи научили новорожденую самостоятельно дышать и питаться. И вот 14 июля, спустя 4,5 месяца наступил долгожданный день выписки. Выписали практически здоровую малышку.

Врачи — молодцы! Они — герои. Благодаря врачам я и моя долгожданная дочка сейчас живы. Спасибо им огромное, за то, что они поддерживали и подбадривали меня. За каждое доброе слово спасибо Вам! За ваш труд невероятный спасибо! — делится эмоциями счастливая мама малышки.

На сегодняшний день жизни крохи ничто не угрожает, малышка активно идёт на поправку. Мама также чувствует себя хорошо.

Однако, по словам Гани Бодыкова, до достижения 1 года ребенок будет продолжать наблюдение специалистов в кабинете катамнеза при поликлинике Центра перинатологии и детской кардиохирургии.

Стоит отметить, что такие случаи считаются чудом, ведь ребенок между 22-й и 34-й неделями жизни еще не умеет дышать, у него не развито зрение и несозревшая пищеварительная система. Без помощи врачей шансов выжить у таких младенцев — 1 из 10.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!