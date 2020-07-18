Тиникеев: Затраты на интернет и электричество "на удаленке" должен возмещать работодатель

По его словам, в Трудовой кодекс внесены соответствующие поправки.

Работодатель должен возмещать затраты на электричество и интернет сотрудников на удаленке. Так считает первый замглавы федерации профсоюзов Мухтар Тиникеев, сообщает zakon.kz.

Almaty.tv приводит его слова, где говорится, что в Трудовой кодекс внесены соответствующие поправки. В документе появилась статья "Дистанционная работа", во втором пункте которой говорится о том, что работодатель должен обеспечить работников, трудящихся вне офиса необходимыми средствами связи.

Если данный работник будет использовать свои средства связи, то они должны предоставить картриджи и все сопутствующие запасные части к этим агрегатам. И, естественно, оплачивает за Интернет, за использование электрической энергии. Это все используется в порядке соглашения сторон, - говорит Мухтар Тиникеев, первый заместитель председателя федерации профсоюзов РК.

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