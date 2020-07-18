Военный угрожал пенсионерам пистолетом из-за лая собаки – Дина Смаилова

Дочь пенсионеров просит ответственных лиц разобраться в произошедшем инциденте.

Возмущенный собачьем лаем военный пришел с оружием в дом супругов-пенсионеров, передает zakon.kz.

Об этом сообщила руководитель движения "Не молчи" Дина Смаилова на своей странице в Facebook.

По словам женщины, рассказавшей "Не молчи" об инциденте, поводом для возмущения и угроз мужчины стал собачий лай.

Этот парень возмущается, что его жена может потерять ребенка от лая собак. Когда он ее избивал, не думал, что может навредить своему ребенку? Когда испуганная мама позвонила мне, я в первую очередь набрала 102 и плакала. Мне жалко родителей. Моя мама – мать-героиня, вырастила восемь дочерей и двоих сыновей, — цитирует женщину Дина Смаилова.

По словам дочери супругов-пенсионеров, у ее отца проблемы с памятью из-за болезни альцгеймера. По этой причине собак привязали ближе у ворот, для того что бы знать, если отец куда-то будет выходить. Она также отметила, что пожилые люди пережили огромный стресс.

Мама не спала всю ночь. Папа до сих пор не поймет, что с ним произошло. Ему плохо стало, на видео видно, как он облокотился и прижался к воротам. Надеюсь, этого парня не просто уволят, но и накажут. Сестра рассказала, как его трясло когда он ругался из за собаки и вытащил пистолет. Когда на работу берут тем более военных они психологов не проходят? Пусть полиция проверяет информацию, куча свидетелей видели как он бил жену, - рассказала женщина.

Дочь пенсионеров просит ответственных лиц разобраться в произошедшем инциденте.

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