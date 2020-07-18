Рано или поздно мы победим болезнь - врач о коронавирусе и пневмонии

Фтизиопульмонолог назвал различия видов пневмонии и их влияние на здоровье.

В начале июля ряд СМИ Китая со ссылкой на заявление посольства КНР в Казахстане заявили о "неизвестной пневмонии", более смертоносной, чем коронавирус. В Министерстве здравоохранения Казахстана опровергли эту информацию.

Представитель ВОЗ Майкл Райан заявил, что случаи заболевания пневмонией в Казахстане были неправильно диагностированы. Также сообщалось о том, что в страну будут направлены эксперты ВОЗ для изучения природы этой болезни.

Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о поставленной перед правительством задачей по определению статистики коронавируса и пандемии.

Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония, - написал Президент в Twitter.

17 июля стало известно о том, что статистика по болезням будет объединена. По словам министра здравоохранения Алексея Цоя, статистика по заболеваемости и смертности COVID-19 будет формироваться из двух источников данных - лабораторно-подтвержденных случаев COVID-19 и вирусных пневмоний, неуточненных, но имеющих схожие симптомы. Полный переход на кодировку COVID-19 с использованием новых кодов международной классификации болезни будет осуществлен с 1 августа текущего года.

Корреспондент zakon.kz побеседовал с заведующим инфекционного стационара Центра фтизиопульмонологии Абзалом Малбаскановым. Специалист рассказал об этом заболевании, а также назвал отличия коронавирусной пневмонии от бактериальной и вирусно-бактериальной.

В начале беседы мы попросили объяснить природу этого заболевания максимально доступным языком.

По словам Малбасканова, пневмония – это острое воспалительное заболевание, поражающее органы дыхания, преимущественно легкие.

Бывают различные виды – односторонняя, двухсторонняя, очаговая, иногда крупозная, когда воспаляется доля легкого. В правом легком имеется три доли, а в левом - две. Существует также сегментная пневмония, так как каждая доля состоит из сегментов. Также бывает тотальная пневмония – в этом случае идет полное поражение, - объяснил специалист.

Эту болезнь в основном вызывают бактерии – стафилококковые или пневмококковые, которые витают в воздухе. Однако болезнь всегда является следствием осложнений из-за снижения иммунитета человека после ОРВИ, ОРЗ или других вирусных воспалений.

Чем отличается коронавирусная пневмония от бактериальной?

Абзал Малбасканов отметил, что коронавирус поражает кровеносную систему, сердечно-сосудистую систему, которая влечет дальнейшие осложнения.

В нашем организме есть большой и малый круг кровообращения. Легкие являются нашим фильтром. Входными воротами для воздуха являются нос и рот. Перед тем, как попасть в легкие, воздух проходит через "заслоны". В зависимости от того, куда попадет инфекция, мы наблюдаем различные воспаления. Ринит – воспаление в носу. Фарингит – в носоглотке. Если "зараза" проходит дальше – человек болеет ангиной, - пояснил он.

Далее вирус может попасть через трахею в легкие. Вирус меньше бактерий, при попадании в легкие начинается "сбой" в обмене веществ.

Вирус в конце-концов попадает в мешочки – альвеолы. При бактериальной пневмонии воспалительный процесс происходит внутри альвеол. Из-за инородного тела в легких организм направляет туда "солдатиков". Происходит воспалительный процесс, иногда гнойный. Мы видим это на рентгене. Чем дольше человек запускает заболевание, тем больше она будет нарастать. При воспалении альвеол наблюдается определенная симптоматика из-за реакции организма, - рассказал Абзал Малбасканов.

Симптомы при такой пневмонии – жар, гнойная мокрота, кашель, жар, температура и озноб.

При коронавирусной пневмонии воспаление идет не внутри мешочков – альвеол – а за его пределами. Это называется интерсептальной пневмонией, которая наблюдается у больных коронавирусом. В этом случае воспаляются сосуды между альвеолами. У пациента нет мокроты. Есть сухой кашель, иногда удушливый. Наблюдается сгущение крови, при этом не происходит достаточного наполнения легких кислородом. Обычно эритроциты "привозят" углекислый газ, принимают кислород и направляются дальше. Но здесь образовывается застой, пробка, подобно автомобильному затору. Человек вроде бы дышит, но его клетки не насыщаются кислородом, - объяснил Малбасканов.

Кроме этого, коронавирус поражает иммунные клетки – лимфоциты, которые распознают инородные тела в организме. В этом случае лимфоциты могут атаковать и здоровые клетки.

Начинается шторм. Нарастает сгущение крови, которое наблюдается и в желудочно-кишечном тракте. Организм пытается очиститься от этого и начинается дисбаланс в ЖКТ. У людей, страдающих от коронавируса, бывает диарея. Это тоже один из симптомов болезни. При коронавирусной пневмонии наблюдается закупорка мелких сосудов, за счет чего мозг также не получает достаточного количества кислорода. Орган начинает работать на пределе, пациент чувствует усталость, иногда его мучает жажда и головные боли в области висков и лобной части, - перечислил врач.

Почему коронавирус лечат антибиотиками?

Абзал Малбасканов рассказал, что многие задают ему этот вопрос. Ведь вирусы не лечатся антибиотиками.

Дело в том, что при застое крови в легких из-за интерсептальной пневмонии, которая наблюдается у больных коронавирусом, организм направляет все силы на борьбу с болезнью.

Наш организм не знает, как бороться с этим, и применяет различные методы. В то время, как все силы брошены на пневмонию и застой крови, другие патогены в нашем теле начинают просыпаться. Они также начинают воспаляться. К вирусной пневмонии присоединяются бактерии – пациент начинает болеть вирусно-бактериальной пневмонией, - объяснил специалист.

В этом случае, подчеркнул врач, антибиотики призваны уничтожить бактерии, которые "лезут не в свою очередь". Таким образом и врачи и наш иммунитет будут сосредоточены на коронавирусе.

Прямого лечения от коронавируса нет, но в нашей стране есть препараты, которые показывают хорошую эффективность. Мы не отстаем от мира, согласно протоколу ВОЗ мы разрабатываем свои прокотолы, которые показали себя на практике. Этими лекарствами лечим, параллельно мы разжижаем кровь, чтобы не было застоя и кислородного голодания, - пояснил Малбасканов.

Антибиотики назначаются в зависимости от воспалительного процесса и рентгенологической картины. У каждого организма есть своя индивидуальная переносимость антибиотиков, все зависит от штаммов бактерии. Видов различных штаммов очень много, именно поэтому на рынке имеется большое количество антибиотиков.

Чего не делать при подозрении на пневмонию?

Специалист также заявил, что некоторые пациенты могут сами усложнить процесс лечения болезни.

При коронавирусе повреждаются легкие. В них нет нервных окончаний, как на коже, наружной оболочке печени или почек, чтобы мы могли почувствовать боль. А легкие постепенно поражаются болезнью. И когда поражена большая площадь легких, человек начинает ощущать дискомфорт. В этот момент некоторые из них на волне паники идут на компьютерную томографию. Такие пациенты занимают очередь и отнимают время у тех, кому томография действительно необходима. КТ в большей степени нужна для медиков, чтобы они знали, насколько поражены легкие, и по какому типу протекает пневмония. Для человека же достаточно обычного рентгена, на котором можно увидеть воспаление, - сказал Абзал Малбасканов.

Кроме этого, признался врач, не все понимают опасность бесконтрольного принятия антибиотиков.

Пациент идет к врачу. Он назначает индивидуальное лечение, смотрит на перенесенные заболевания. При улучшении состояния некоторые пациенты начинают рекомендовать препараты своим близким, друзьям и знакомым. Но ведь им могут не подойти эти схемы лечения. Из-за этого начинается хаос и штурм аптек. В таких случаях тем пациентам, которым действительно необходимы определенные лекарства, не могут их получить, - посетовал специалист.

При самолечении пациенты могут неправильно подобрать дозировку и курс лечения. При ухудшении состояния и обращении в стационар медикам приходится исправлять ошибки пациента и назначать правильные антибиотики. Но даже в этом случае есть риск снижения их эффективности.

Кроме этого, фтизиопульмонолог категорически отверг пользу алкоголя при лечении коронавируса и пневмонии.

У нас в народе принято, при любом недуге выпить 100 грамм с перцем. А это противопоказано. Под воздействием алкоголя сосуды ненадолго расширятся, но затем сузятся в двойном размере. Таким образом ситуация с застоем крови ухудшится еще больше, - подчеркнул он.

Как не заболеть пневмонией и коронавирусом?

Абзал Малбасканов отметил, что не вся коронавирусная пневмония развивается в пневмонию первой стадии. Это зависит от внутренних резервов организма. Заболевание в легкой или бессимптомной форме могут перенести спортсмены и люди, соблюдающие ЗОЖ.

В основном страдают люди среднего и пожилого возраста, которые загружены работой и имеют кучу сопутствующих заболеваний. Также у некоторых отсутствует настороженность в некоторых моментах. У нас есть такое мнение "ой ладно, суық тиген" (простудился), после чего начинается самолечение или лечение народными способами. Из-за этого мы теряем драгоценное время, которое играет не в пользу пациента, - сказал он.

Специалист также повторил основные рекомендации, которые помогут снизить риск заражения – мытье и обработка рук, социальное дистанцирование, ношение масок.

Есть ли свет в конце тоннеля?

Заведующий стационаром заявил, что рано или поздно мы победим болезнь.

Я, конечно, не провидец. Но математические расчеты и наблюдения у нас имеются. Медики все время лечили и побеждали вирус в первой волне в марте. Первую волну мы одолели, могу со всей серьезностью сказать. Но когда отменили режим ЧС и карантин, к сожалению, многие не соблюдали рекомендации. Начались тои, мероприятия, похороны. На этом фоне, когда 11 мая закончился режим ЧС, в июне начала набирать обороты вторая волна. Тем не менее, я рад, что сейчас у людей начала появляться социальная ответственность, - отметил он.

Врач предположил, что при удачных обстоятельствах и совместной тяжелой работе со стороны всех жителей, представителей бизнеса и госорганов, болезнь пойдет на спад.

Как говорится, первое богатство в любом обществе - это здоровье. Если общество сплотится, то тогда мы инфекцию быстрее победим, цепочку прервем и всех людей постараемся вылечить своевременно и вернуться к нормальной жизни. После пандемии наше общество станет более здоровым, спортивным. Люди будут знать, что хорошо, а что плохо. Я на это надеюсь, - заключил Абзал Малбасканов.

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