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Во Франции загорелся собор Петра и Павла XV века

Специалисты оценивают пожар как очень сложный, взять огонь под контроль пока не удалось.

Фото : lenta18 июля 2020, 15:35

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Как сообщает Le Monde, огонь вспыхнул внутри здания, на снимках с места происшествия видно, как пламя полыхает в центральном нефе. Собор XV века загорелся ранним утром, сообщение о происшествии поступило в 06:44 (10:44 нрст), на место выслали расчет из 60 пожарных.

Специалисты оценивают пожар как очень сложный, взять огонь под контроль пока не удалось. Причины инцидента неизвестны.

Собор в Нанте — один из крупнейших и известнейших готических соборов страны. В 1972 году там уже был серьезный пожар, который разрушил крышу здания. Тогда причиной стали кровельные работы, проводимые с нарушениями. Реставрация продолжалась до 1985 года.


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