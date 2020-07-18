Больным КВИ в Алматы не надо ходить в поликлинику – они наблюдаются дистанционно

Амбулаторное лечение и наблюдение пациентов с признаками COVID-19 осуществляется поликлиникой по месту фактического проживания пациента по территориальному принципу.

В Управлении здравоохранения города Алматы объяснили, что плановая и профилактическая работа организаций первичной медико-санитарной помощи не была приостановлена, сообщает zakon.kz.

Медики были вынуждены ответить на этот вопрос, так как в сети на эту тему появились некоторые домыслы.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, во избежание рисков заражения, мы перевели эту работу на максимально дистанционный режим. Лекарства пациентам доставляются на дом. Поликлиники ведут контроль за пациентами требующих особое внимание с хроническими заболеваниями на ежедневной основе, - объяснили в пресс-службе ведомства.

Отдельно было упомянуто, что бессимптомным пациентам лечение не показано. Данная категория пациентов дистанционно консультируются и наблюдаются мобильными бригадами ПМСП, путем ежедневного двухкратного обзвона и видеоконсультаций (1 раз в 3 дня).

Отдельно необходимо отметить, что всем беременным и новорожденным детям проводят ПЦР тестирование, для эпидемиологического надзора и исключения риска заражения. Беременные и родильницы при наличие экстренных показаний, госпитализируются вне зависимости есть у них ПЦР или нет.

При положительном результате на COVID-19, пациентку переводят в спецроддом или инфекционный стационар. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, с соблюдением противоэпидемиологического режима.

Больным с симптомами COVID-19 не надо приходить в поликлинику на прием. Все пациенты с симптомами КВИ консультируются и наблюдаются на амбулаторном уровне мобильными бригадами дистанционно, путем ежедневного двухкратного обзвона и видео консультаций (1 раз в 3 дня). Необходимости посещать поликлинику данной категории пациентов нет, более того врачи настоятельно рекомендуют этим пациентам оставаться дома.

Амбулаторное лечение и наблюдение пациентов с признаками COVID-19 осуществляется поликлиникой по месту фактического проживания пациента по территориальному принципу.

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