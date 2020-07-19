Число заразившихся COVID-19 в Казахстане превысило 70 000
Зарегистрированы 1636 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1636 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 908,
- бессимптомных носителей - 728.
Всего в стране подтверждено 70 339 случаев, из них:
в Атырауской области - 9057(+184),
в городе Алматы - 8922(+220),
в городе Нур-Султан -8145(+258),
в Карагандинской области - 6910(+118),
в ЗКО - 4647(+103),
в городе Шымкент - 4410(+47),
в ВКО - 3975(+133),
в Алматинской области - 3582(+78),
в Жамбылской области - 2792(+121),
в Актюбинской области - 2723(+23),
в Туркестанской области - 2457(+40),
в Павлодарской области - 2274(+92),
в Мангистауской области - 2252(+2),
в Кызылординской области -2211(+49),
в СКО - 2129(+63),
в Акмолинской области - 1949(+50),
в Костанайской области - 1904(+55).
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