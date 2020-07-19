Число заразившихся COVID-19 в Казахстане превысило 70 000

Зарегистрированы 1636 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1636 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 908,

- бессимптомных носителей - 728.

Всего в стране подтверждено 70 339 случаев, из них:

в Атырауской области - 9057(+184),

в городе Алматы - 8922(+220),

в городе Нур-Султан -8145(+258),

в Карагандинской области - 6910(+118),

в ЗКО - 4647(+103),

в городе Шымкент - 4410(+47),

в ВКО - 3975(+133),

в Алматинской области - 3582(+78),

в Жамбылской области - 2792(+121),

в Актюбинской области - 2723(+23),

в Туркестанской области - 2457(+40),

в Павлодарской области - 2274(+92),

в Мангистауской области - 2252(+2),

в Кызылординской области -2211(+49),

в СКО - 2129(+63),

в Акмолинской области - 1949(+50),

в Костанайской области - 1904(+55).

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