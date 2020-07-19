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Жесткий карантин продлили в Восточно-Казахстанской области

Ограничительные меры будут продлены до 2 августа 2020 года.

Фото : azattyq19 июля 2020, 11:31

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Исмаилов М.А подписал постановление о продлении карантина в ВКО и введении строгих ограничений, передает zakon.kz.

В постановлении сказано, что на территории ВКО ранее введенные строгие ограничительные меры будут продлены с 00.00 часов 20 июля 2020 года до 00:00 часов 2 августа 2020 года.

Дополнительно введенные строгие ограничительные меры в городах Аягоз, Алтай, районных центрах Курчумского, Катон-Карагайского, Жарминского, Бескарагайского, Уржарского районов будут сохранены до 00:00 часов 2 августа 2020 года, - отметили в документе.

Посещение физическими лицами закрытых помещений, а так же, нахождение в общественных местах и общественном транспорте осуществляется с ношением защитных масок и соблюдением социального дистанцирования.


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