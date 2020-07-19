В Оксфорде прошел научный симпозиум, посвященный наследию аль-Фараби

Одной из ключевых академических целей Центра является содействие партнерству между исламским и западным миром знаний.

17 июля 2020 года – На базе Оксфордского университета состоялся международный научный симпозиум, посвященный празднованию 1150-летия великого ученого Востока Абу Насра аль-Фараби, на тему: "Аль-Фараби: жизнь и наследие", сообщает zakon.kz.

В онлайн-симпозиуме приняли участие ведущие ученые-исследователи наследия аль-Фараби из Великобритании, Казахстана, США и Германии. Мероприятие, в котором в виртуальном режиме приняли участие более 100 представителей научно-академических и общественных кругов, было организовано Посольством Казахстана в Великобритании совместно с Оксфордским Центром исламских исследований.

Выступая на открытии симпозиума, Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов отметил, что аль-Фараби является ученым мирового масштаба, о чем свидетельствует тот факт, что ЮНЕСКО также отмечает его юбилей в текущем году.

Е.Идрисов также подчеркнул важность обращения к духовному наследию аль-Фараби не только в контексте процессов модернизации общественного сознания внутри Казахстана и формирования ценностных ориентиров подрастающего поколения, но и в мировом масштабе, в том числе в условиях пандемии и глобальных изменений в экономике, политике и сознании людей.

Директор Оксфордского центра исламских исследований Фархан Низами подчеркнул актуальность аль-Фараби для современного мира.

Одной из ключевых академических целей Центра является содействие партнерству между исламским и западным миром знаний – идея, столь поразительно символизированная в жизни и наследии аль-Фараби. Аль-Фараби, как мы все знаем, много путешествовал по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке, и его помнят как "Второго учителя" после Аристотеля. Его влияние было глубоким, а его значимость – непреходящей, – сказал он.

Ф.Низами также выразил надежду на то, что мероприятие станет толчком к налаживанию долгосрочного научного сотрудничества с Казахстаном и, в частности, с Казахским национальным университетом им. аль-Фараби (КазНУ им. аль-Фараби).

В свою очередь, Ректор КазНУ им. аль-Фараби Галимкаир Мутанов выступил в качестве главного спикера симпозиума. В своем докладе он подчеркнул непреходящую историческую ценность духовного и гуманитарного наследия аль-Фараби для мировой цивилизации и, в частности, для казахстанцев.

Так, руководствуясь учениями аль-Фараби и являясь Глобальным хабом программы "Академическое влияние" ООН по устойчивому развитию, КазНУ им. аль-Фараби разработал и реализует проект "Al-Farabi University Smart City", в рамках которого была внедрена модель университета нового поколения – Университет 4.0.

Главная цель этой модели – наглядно показать, что глобальная миссия современных университетов не должна ограничиваться подготовкой высококвалифицированных специалистов. Она заключается в формировании граждан мира с высокими духовно-нравственными ценностями, способных внести свой вклад в обеспечение устойчивого развития современного общества, ответственных не только за свою личную судьбу, но и за судьбу всего человечества, – подчеркнул Г.Мутанов.

Профессор Кембриджского университета Фериэль Бухафа, специализирующаяся на идеях и концепциях арабской философии, выступила на тему онтологии добра и зла в философии великого ученого. Она подробно рассказала о систематических учениях аль-Фараби о природе добра и зла, основанных на различиях между космическим добром и злом и моральным добром и злом.

Эксперт в сфере поздней античной и арабской философии, профессор Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана Питер Адамсон представил вниманию аудитории общий обзор трактата аль-Фараби об образцовом городе-государстве. По примеру человеческого организма, в котором, по мнению аль-Фараби, главенствующую роль играет сердце, управляющее всеми другими органами и без которого организм не может существовать, в образцовом городе-государстве, таковую роль играет правитель-философ, который передает свою мудрость, справедливость и добро всем жителям города.

В рамках симпозиума также был сделан акцент на вклад аль-Фараби в учение о музыке, которую ученый рассматривал в качестве одного из ответвлений науки.

Этнограф и историк музыки Центральной Азии, специалист по теории арабской музыки, профессор Уэслианского университета Саида Даукеева в своем докладе рассказала о той важной роли, которую сыграл аль-Фараби в развитии музыковедения и музыки в Западной и Центральной Азии благодаря своим фундаментальным научным трудам.

Она подробно остановилась на теоретических основах музыки в понимании аль-Фараби, а также о влиянии трудов философа на возрождение казахской музыки начиная с 1960-х годов. По словам С.Даукеевой, благодаря изучению его трудов были возрождены такие древние и забытые в колониальные времена казахские музыкальные инструменты, как сыбызғы и жетіген. В заключение своей презентации С.Даукеева продемонстрировала выступление казахстанского этно-фольклорного ансамбля "HasSak".

Симпозиум завершился сессией вопросов и ответов, в рамках которой участники получили на интересующие их вопосы. В качестве модератора дискуссии выступил научный сотрудник Оксфордского центра исламских исследований Талал Аль-Азем, специализирующийся на социальной и интеллектуальной истории мусульманского мира.





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