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Умерших от "неизвестной пневмонии" в Алматы будут хоронить по-новому

Их будут хоронить также, как и как умерших от COVID-19.

Фото : akhbori.org20 июля 2020, 02:16

Соответствующие изменения в Постановление внес главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, сообщает zakon.kz.

Алгоритм захоронения лиц, умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию с очага и с обнаружением коронавирусной инфекции заменить на алгоритм захоронения лиц, умерших от коронавирусной инфекции, с подозрением на коронавирусную инфекцию и пневмонии неустановленной этиологии на дому или в медицинских организациях, - говорится в документе.

При установлении факта смерти в медицинских организациях от коронавирусной инфекции, с подозрением на COVID-19 или от пневмонии не установленной этиологии, тела умерших доставляются в обязательном порядке в патологоанатомическое бюро У03 города Алматы для проведения необходимых мероприятий.

Один из пунктов документа гласит, что в случае смерти иностранных граждан на территории Республики Казахстан, все мероприятия по транспортировке трупа и его захоронению осуществляются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. А также при соблюдении установленных правил безопасности, родственники умершего иностранного гражданина могут участвовать в похоронных мероприятиях.

Стоит отметить, что при отсутствии определенного места захоронения лиц в черте города с согласия родственников/законных представителей захоронение невостребованных тел осуществляется в местах, определяемых СКРУ.


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