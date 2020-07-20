За сутки в Казахстане выявили 1499 заболевших коронавирусом

Из них 706 без клинических проявлений.

Фото : Depositphotos

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1499 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz. Из них 706 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 226/ 100

город Алматы - 221/105

город Шымкент - 43/ 22

Акмолинская область - 52 / 29

Актюбинская область - 13/ 2

Алматинская область - 43/33

Атырауская область - 130/ 94

Восточно-Казахстанская область - 112/ 36

Жамбылская область - 104/58

Западно-Казахстанская область - 95/43

Карагандинская область - 148 /62

Костанайская область - 56 /40

Кызылординская область - 19 / 9

Мангистауская область - 42/36

Павлодарская область - 106/ 12

Северо-Казахстанская область - 69 /19

Туркестанская область - 20/ 6

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Всего в стране выявлено 71 838 заболевших.

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