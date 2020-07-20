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За сутки в Казахстане выявили 1499 заболевших коронавирусом

Из них 706 без клинических проявлений.

Фото : Depositphotos20 июля 2020, 09:01

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1499 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них 706 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 226/ 100
город Алматы - 221/105
город Шымкент - 43/ 22
Акмолинская область - 52 / 29
Актюбинская область - 13/ 2
Алматинская область - 43/33
Атырауская область - 130/ 94
Восточно-Казахстанская область - 112/ 36
Жамбылская область - 104/58
Западно-Казахстанская область - 95/43
Карагандинская область - 148 /62
Костанайская область - 56 /40
Кызылординская область - 19 / 9
Мангистауская область - 42/36
Павлодарская область - 106/ 12
Северо-Казахстанская область - 69 /19
Туркестанская область - 20/ 6

Всего в стране выявлено 71 838 заболевших.


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