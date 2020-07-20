Новые ограничительные меры вводятся в Алматы

Cтрогие ограничительные меры на территории города вводятся с 00.00 часов 21 июля 2020 года.

Главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин подписал новое постановление от 19 июля 2020 года "О дальнейшем проведении строгих ограничительных мер на территории города Алматы", передает zakon.kz.

Cтрогие ограничительные меры на территории города вводятся с 00.00 часов 21 июля 2020 года.

Так, будут приняты следующие меры:

- приостановлены междугородние автобусные перевозки;

работа пригородных автобусных маршрутов с заполняемостью не более 50%;

- работа городского общественного транспорта, в том числе Метрополитена,с заполняемостью не более 50%;

- полностью приостанавливать работу пригородного и городского общественного транспорта, в том числе Метрополитена, в субботние и воскресные дни;

- обеспечить дезинфекцию общественного транспорта в течении дня с регулярностью каждого кругорейса.

Вводится запрет:

- на проведение собраний, советов, конференций, форумов, семинаров, съездов, выставок, тренингов, обучающих курсов и других мероприятий со скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на открытом воздухе;

- запрет деятельности объектов культуры, музеев, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

- приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

- запрет деятельности детских оздоровительных лагерей, образовательных центров, детских кабинетов коррекции, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), мест детского досуга и дополнительного обучения;

- деятельности всех спортивных объектов (спортивные поля, комплексы, кружки, секции, бассейны и др.), за исключением спортивных баз, аккредитованных Национальным олимпийским комитетом;

- разрешение деятельности объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, за исключением объектов проживания сотрудников организаций и предприятий жизнеобеспечения города. Допускается перепрофилирование указанных объектов под медицинские организации;

- ограничение перемещения лиц старше 65 лет;

- запрет на выезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алма-Арасан, в том числе радоновый источник) на любом виде транспорта. В выходные (суббота и воскресенье) дни национальные парки закрыты для посещений. Пешие прогулки разрешаются только в будние дни с соблюдением следующих правил; категорически запрещается проносить собой продукты питания(кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры; запрещение нахождения на территории парка группой более трех человек;

- соблюдение санитарны хнорм социального дистанцирования (носить маски и соблюдать расстояния между людьми.

- запрет на проведение экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу, за исключением индивидуальных не более 3 человек или членов одной семьи;

- разрешение на индивидуальные тренировки на открытом воздухе;

- разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами

Кроме того, будет обеспечен:

- запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и стационарных объектов питания с летними террасами и отдельным входом;

- запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, кальянные, бильярд, компьютерные клубы, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг-центры, аттракционы, детские игровые площадки, батуты и другие), кинотеатров;

- запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;

- разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ограничение работы до 22.00 ч,. Допускается работа на вынос и доставку;

- запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнесцентров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, городских, общественных пляжей, аквапарков, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, кабинетов массажа;

- запрет деятельности крытых продовольственных и непродовольственных рынков;

- запрет деятельности непродовольственных магазинов более 500 м^, за исключением доставки;

- разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального банка РК и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

- организацию работы Центров обслуживания населения с 09.00 часов до 16.00 часов с переводом не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционногорежима;

- организацию работы АО «Казпочта» с установлением графика работы в будние дни с 8.00 до 14.00 часов, для услуг, которые не оказываются в онлайн режиме с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухес соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- ограничение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, химчистки и другие) по времени с 10:00 до 17:00 часов с соблюдением усиленного санитарнодезинфекционного режима;

- организацию работы бизнес-центров (страховые компании, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства и др.), обменных пунктов, ломбардов с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 17.00 часов;

- разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- разрешение деятельности аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарнодезинфекционного режима.

- производителям технического и медицинского кислорода обеспечить первоочередность и приоритетность в отпуске и бесперебойном снабжении медицинским кислородом городских больниц.

Руководителям государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства поручено обеспечить:

- перевод не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы(при штатном расписании более 30 сотрудников);

- соблюдение социальной дистанции и усиленного санитарнодезинфекционного режима, предоставление услуг по предварительной записи с соблюдением требований зонирования;

- руководителям организаций по жизнеобеспечению города данный вопрос решать в индивидуальном порядке.

Жителям и гостям и города Алматы необходимо:

- Соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих и в общественных местах (объекты торговли, улицы, парки, аэропорт и др.), общественном транспорте;

- Запретить проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, той, поминки и т.д.).

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 21 июля 2020 года.

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