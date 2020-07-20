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Число умерших от коронавируса казахстанцев достигло 585

За выходные скончались 121 человек.

Фото : Depositphotos20 июля 2020, 10:24

Выросло число летальных исходов от коронавируса, передает zakon.kz.

Согласно данным сайта Национального центра общественного здравоохранения Минздрава, на 20 июля в стране зарегистрировано 585 летальных случаев от коронавируса.

На утро 20 июля в стране зарегистрировано 71 838 заболевших КВИ, выздоровели 43 401.


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