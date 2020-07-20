Число умерших от коронавируса казахстанцев достигло 585

За выходные скончались 121 человек.

Выросло число летальных исходов от коронавируса, передает zakon.kz.

Согласно данным сайта Национального центра общественного здравоохранения Минздрава, на 20 июля в стране зарегистрировано 585 летальных случаев от коронавируса.

На утро 20 июля в стране зарегистрировано 71 838 заболевших КВИ, выздоровели 43 401.

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