Число умерших от коронавируса казахстанцев достигло 585
За выходные скончались 121 человек.
Фото : Depositphotos20 июля 2020, 10:24
Выросло число летальных исходов от коронавируса, передает zakon.kz.
Согласно данным сайта Национального центра общественного здравоохранения Минздрава, на 20 июля в стране зарегистрировано 585 летальных случаев от коронавируса.
На утро 20 июля в стране зарегистрировано 71 838 заболевших КВИ, выздоровели 43 401.
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