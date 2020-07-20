Более 700 млн тенге вернут потребителям Казахстана за отопление

Ранее КРЕМ МНЭ РК уже сообщал о возврате средств потребителям за тепло в ряде регионах страны.

Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ МНЭ РК) и его территориальными подразделениями проведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии по всему Казахстану, передает zakon.kz.

Работа проведена в соответствии с нормами законодательства в сфере естественных монополий, по итогам которой возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете населения отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в отопительный период (2020-2021 годы) либо за календарный год (до конца 2020 года).

Как известно, в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Сам порядок проведения перерасчета стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха регламентирован Правилами формирования тарифов (утверждены приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90).

Таким образом, за прошедший отопительный период 2019-2020 годов 133 субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию на общую сумму 736 771 070 тенге с учетом НДС:

- по Нур-Султану – 3 818 460 тенге, при этом, территориальный департамент по г. Нур-Султан осуществил перерасчет на указанную сумму по таким субъектам, как Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП "Казводхоз" и ТОО "Сапро-НАТ", которые оказывают услуги в Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанкой областях;

- по Алматы - 13 327 030 тенге;

- по Шымкенту - 25 805 640 тенге;

- по Алматинской области - 8 659 900 тенге;

- по Акмолинской области - 39 708 450 тенге;

- по Атырауской области - 8 325 040 тенге;

- по Актюбинской области - 50 624 690 тенге;

- по Восточно-Казахстанской области - 189 998 270 тенге;

- по Жамбылской области - 43 108 930 тенге;

- по Западно-Казахстанской области - 14 942 620 тенге;

- по Карагандинской области - 167 298 790 тенге;

- по Костанайской области - 50 718 610 тенге;

- по Кызылординской области - 53 392 570 тенге;

- по Мангистауской области - 3 291 000 тенге;

- по Павлодарской области - 28 629 400 тенге;

- по Северо-Казахстанской области - 22 562 880 тенге;

- по Туркестанской области – 12 558 790 тенге.

При этом, необходимо отметить, что в Нур-Султане и Актау Мангистауской области у ТОО "Астанаэнергосбыт" и ТОО "МАЭК-Казатомпром", оказывающих услуги теплоснабжения, отсутствуют основания для возврата потребителям средств от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха, так как данные субъекты производят расчеты с потребителями за фактическое количество предоставленной услуги.

Необходимо отметить, что по мере перехода всех потребителей на применение приборов учета тепловой энергии, оплата будет производиться только за фактический объем потребления тепловой энергии и перерасчет этим потребителям производиться не будут.

По дополнительным вопросам можно обратиться к руководителю Управления регулирования в сфере тепловой энергии КРЕМ МНЭ РК – Токтамысову Дамиру Сабыровичу, контактные телефоны: 8 (7172) 74-38-80, +7-707-310-10-51.

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