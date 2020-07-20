Скончался главврач Жанаозенской городской больницы

Мурат Сарыев умер от пневмонии.

От коронавирусной пневмонии скончался главный врач Жанаозенской городской больницы, сообщает zakon.kz.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ербол Едилов, внештатный советник премьер-министра РК.

Умер от коронавирусной пневмонии главный врач Жанаозенской городской больницы Мурат Сарыев. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой. Иманды болсын! - написал он.

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