Скончался главврач Жанаозенской городской больницы
Мурат Сарыев умер от пневмонии.
Фото : lada.kz20 июля 2020, 13:29
От коронавирусной пневмонии скончался главный врач Жанаозенской городской больницы, сообщает zakon.kz.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ербол Едилов, внештатный советник премьер-министра РК.
Умер от коронавирусной пневмонии главный врач Жанаозенской городской больницы Мурат Сарыев. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой. Иманды болсын! - написал он.
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