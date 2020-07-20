В Таразе владелец ресторана прятал посетителей от рейдовых групп

В результате рейда только за одну ночь было составлены протокола и наложены штрафы на общую сумму около 2 миллионов тенге.

В Жамбылской области ведется усиленный контроль за соблюдением карантинных мер, сообщает zakon.kz.

Ежедневно мобильными группами, в составе которых представители акимата, полиции, санитарных служб, общественности и СМИ, проводятся рейдовые мероприятия по увеселительным заведениям и выявляют нарушителей режима карантина.

В частности, нарушение карантинных требований выявлено в одной из гостиниц г.Тараз, где группа лиц распивала спиртные напитки и отдыхала в бассейне.

Аналогичная ситуация наблюдалась в одном из ресторанов областного центра. Руководство заведения, увидев рейдовую группу, попыталось спрятать около 40 клиентов в трех VIP-кабинках, в результате подвергнув их опасности заражения. Проверяющим понадобилась помощь спасателей, чтобы открыть двери.

Подобные нарушения были выявлены и в других развлекательных заведениях города. В результате рейда только за одну ночь было составлены протокола и наложены штрафы на общую сумму около 2 миллионов тенге.

Также мобильными группами активно разъясняются санитарно-эпидемиологические требования и условия работы объектов общественного питания в период карантина.

Граждане должны понимать, что целью данных рейдов не является наложение штрафов. Нынешняя эпидемиологическая ситуация показывает, что население обязано придерживаться карантинных мер. Каждый день большое количество людей, среди которых могут быть и наши родственники, друзья и знакомые, становятся жертвами коронавируса. Каждый человек должен быть ответственен за свои действия. Беречь себя и не подвергать опасности окружающих, за которых мы несем социальную ответственность, - отмечает главный государственный санитарный врач Жамбылской области Газиз Надуев.

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