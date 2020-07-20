В заповеднике Алматинской области браконьер убил косулю

Ему может грозить штраф до 6000 МРП.

В заповеднике Алматинской области мужчина из незаконного ружья застрелил косулю, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, с поличным жителя Альматы задержали инспекторы природоохранной полиции при проведении очередных рейдовых мероприятий на территории государственного заповедника Талгарского района со всеми уликами. При чем, браконьер успел разделать животное на несколько части. При нем изъято туша разделанного животного и ружье.

Полицейские установили, что изъятое у 43-летнего алматинца никаких документов на ношение, хранение и использование огнестрельного оружия нет.

Стражи порядка немедленно приступили к процессуальным действия, в рамках чего факт незаконной охоты был зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований, подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства. Начато досудебное расследование по ст. 337 ч. 4 УК РК.

Согласно ст. 337 ч. 4 УК РК, незаконная охота на особо охраняемых природных территориях или территориях с чрезвычайной экологической ситуацией - наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

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