1630 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 73 468 случаев.
На 20 июля 2020 года в Казахстане зарегистрированы 1630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
Из них:
- симптомных носителей - 885,
- бессимптомных носителей - 745.
Всего в стране подтверждено 73 468 случаев, из них:
в городе Алматы - 9394(+251),
в Атырауской области - 9283(+96),
в городе Нур-Султан -8619(+248),
в Карагандинской области - 7226(+168),
в ЗКО - 4845(+103),
в городе Шымкент - 4480(+27),
в ВКО - 4250(+163),
в Алматинской области - 3679(+54),
в Жамбылской области - 2957(+61),
в Актюбинской области - 2753(+17),
в Туркестанской области - 2497(+20),
в Павлодарской области - 2447(+67),
в Кызылординской области -2349(+119),
в Мангистауской области - 2348(+54),
в СКО - 2270(+72),
в Акмолинской области - 2054(+53),
в Костанайской области - 2017(+57).
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