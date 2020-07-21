1630 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 73 468 случаев.

На 20 июля 2020 года в Казахстане зарегистрированы 1630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них:

- симптомных носителей - 885,

- бессимптомных носителей - 745.

Всего в стране подтверждено 73 468 случаев, из них:

в городе Алматы - 9394(+251),

в Атырауской области - 9283(+96),

в городе Нур-Султан -8619(+248),

в Карагандинской области - 7226(+168),

в ЗКО - 4845(+103),

в городе Шымкент - 4480(+27),

в ВКО - 4250(+163),

в Алматинской области - 3679(+54),

в Жамбылской области - 2957(+61),

в Актюбинской области - 2753(+17),

в Туркестанской области - 2497(+20),

в Павлодарской области - 2447(+67),

в Кызылординской области -2349(+119),

в Мангистауской области - 2348(+54),

в СКО - 2270(+72),

в Акмолинской области - 2054(+53),

в Костанайской области - 2017(+57).

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